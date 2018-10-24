"Недовготривале щастя": падіння цін на нафту відіб'ється і на Україні

Різке падіння цін на нафту, після заяв Саудівської Аравії про підвищення нафтовидобутку, позначиться на цінах на нафтопродукти в Україні лише у лютому 2019 року.

В коментарі OBOZREVATEL екс-президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів в Україні" Леонід Касьянчук пояснив, що не треба поспішати радіти раптовому зниженню цін на нафту.

"Був момент, коли вона (нафта. — Ред.) обвалилася, на 24 жовтня бренд складав $76,7 за барель, але це грудневі ф'ючерси. Перед цим нафта подешевшала на 4,5%. Більшість міжнародних експертів все ж побоюються, що ті санкції, які мають бути введені США проти Ірану 4 листопада, можуть зіграти на підвищення нафти до $85 за барель. Тому я б не робив таких поспішних висновків", — сказав він.

Поки санкції не введені і біржові маклери поводяться пристойно, каже Касьянчук, проте ніхто не гарантує, що це щастя буде довготривалим.

Зниження цін на нафту на світовому ринку також відіб'ється і на зниженні ціни на нафтопродукти, зокрема бензин. Однак, за словами експерта, це буде не скоро.

"Ціни на нафту дають лише якийсь диференціал чи орієнтир, куди ми рухаємося в найближчому майбутньому. Реакція ринку нафтопродуктів на зниження цін на нафту триває до 40 днів. От сьогодні показали грудневі ф'ючерси, його вартість позначиться на нафтопродуктах десь на початку лютого. А до цього треба дожити", — зазначив Касьянчук.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 12 жовтня, нафта подорожчала на азійському ринку, проте за підсумками тижня нафта обох еталонних марок, ймовірно, зафіксує найсуттєвіше падіння з травня. Ціна пішла вгору після масштабного розпродажу.