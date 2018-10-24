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"Недовготривале щастя": падіння цін на нафту відіб'ється і на Україні

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Різке падіння цін на нафту, після заяв Саудівської Аравії про підвищення нафтовидобутку, позначиться на цінах на нафтопродукти в Україні лише у лютому 2019 року.

В коментарі OBOZREVATEL екс-президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів в Україні" Леонід Касьянчук пояснив, що не треба поспішати радіти раптовому зниженню цін на нафту.

"Був момент, коли вона (нафта. — Ред.) обвалилася, на 24 жовтня бренд складав $76,7 за барель, але це грудневі ф'ючерси. Перед цим нафта подешевшала на 4,5%. Більшість міжнародних експертів все ж побоюються, що ті санкції, які мають бути введені США проти Ірану 4 листопада, можуть зіграти на підвищення нафти до $85 за барель. Тому я б не робив таких поспішних висновків", — сказав він.

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Поки санкції не введені і біржові маклери поводяться пристойно, каже Касьянчук, проте ніхто не гарантує, що це щастя буде довготривалим.

Зниження цін на нафту на світовому ринку також відіб'ється і на зниженні ціни на нафтопродукти, зокрема бензин. Однак, за словами експерта, це буде не скоро.

"Ціни на нафту дають лише якийсь диференціал чи орієнтир, куди ми рухаємося в найближчому майбутньому. Реакція ринку нафтопродуктів на зниження цін на нафту триває до 40 днів. От сьогодні показали грудневі ф'ючерси, його вартість позначиться на нафтопродуктах десь на початку лютого. А до цього треба дожити", — зазначив Касьянчук.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 12 жовтня, нафта подорожчала на азійському ринку, проте за підсумками тижня нафта обох еталонних марок, ймовірно, зафіксує найсуттєвіше падіння з травня. Ціна пішла вгору після масштабного розпродажу.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Забавно слушать от людей, только вчера снявших с голов кастрюли и дуршлаги, прогнозы по поводу нефтяных фьючерсов и биржевой волатильности)))))
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ожидать снижения цені на нефть не нужно. США сегодня так же єкспортер нефти на мировой рынок. Поэтому санкции это один из методов продавать свою нефть дороже. Кроме того в США выращивается больше 350 млн т кукурузы (в Украине 25 млн т) и 70% ее идет на биоэтанол, добавку к бензину. Снижение цен на нефть влечет за собой снижение цен на биоэтанол, а значит и закупочных цен на кукурузу. На рынок эта кукуруза не идет потому, что она вся ГМОшная. Фермеры США имеют на ней убытки уже 3 года, а это избиратели Трампа потому, что в этих регионах очень сильны позиции республиканцев. Снизить цену на бензин можно только снижением налогов и акциза. Механизм простой. В бюджете на 2018 год заложено в доходной части определенная сумма поступлений от налогов на бензин. Если бы правительство держала фиксированную сумму налогов, то при росте цены на нефть мы бы не имели бы такого мультипликационного роста на бензин в целом.
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