Недолугість НКРЕКП стала причиною найбільшої за роки незалежності енергетичної кризи – Волинець

Непрофесійні і упереджені дії НКРЕКП упродовж останнього року призвели до банкрутства вугільної та енергетичної галузі.

Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець в авторській колонці для видання "Главком".

"Цю хронологію варто було задокументувати задля подальшого розслідування та притягнення до відповідальності винних у повній деструкції українського вуглевидобутку та української енергетичної галузі", - зазначив Волинець.

За його словами, рік тому сталася подія, яка і визначила катастрофічний вектор розвитку української енергетики та вугільної галузі – відкриття імпорту із Росії.

"Потім було реалізовано комплекс непрофесійних, недолугих та часом відверто вмотивованих рішень НКРЕКП, які призвели до дефолту галузі", - наголосив народний депутат.

Нагадаємо, станом на вересень 2020 року, заборгованість на енергоринку досягла 50 млрд грн. Частина цього боргу припадає на міжнародних інвесторів в сектор ВДЕ, які ініціювали арбітражі проти України.

Раніше тимчасова слідча комісія по розслідуванню причин виникнення кризи в енергетиці встановила, що саме на НКРЕКП лежить відповідальність за схеми і махінації на ринку електричної енергії, які призвели до мільярдних збитків державних компаній "Енергоатом" та "Укрнерго".

Висновки ТСК підтвердив і Антимонопольний комітет, який ще в липні 2020 року зобов’язав НКРЕКП припинити штучне обмеження конкуренції.

Чинний склад НКРЕКП був призначений в жовтні 2019 року президентом Володимиром Зеленським. Наразі Окружний адмінсуд розглядає позов народного депутата Волинця до уряду з вимогою відставки керівництва НКРЕКП.