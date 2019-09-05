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5 вересня • оновлено в 06:16
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"Тримайтеся там": жителі Криму поскаржилися на нову проблему

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У анексованому Криму роботодавці місяцями не розраховуються зі співробітниками, дарма що ті зайняті важкою ненормованою працею.

Вони можуть місяцями не розраховуватися з співробітниками, дарма що ті зайняті важкою ненормованою працею. Одні із прикладів такого ставлення показала кримський блогер RoksolanaToday&Крим25% у Twitter.

"Хочу розповісти про забудовника в парку Учкуєвка. Гроші виділяються колосальні на будівництво парку, а зарплату не платять. Чоловік відпрацював місяць без вихідних по 10 годин на день і досі ні рубля не заплатили. Все обіцянками годують. А місяць прожити якось треба на орендованій квартирі і дитину ще в школу зібрати. Нікому не раджу туди йти працювати", – скаржиться на свавілля жителька Севастополя в групі "Севастополь – моє місто".

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Їй відповідають, що таке в Криму на кожному кроці.

"Розбійники. Така ж картина була з робітниками в Парку Перемоги", – написав Сергій Бутенко.

"У нашому місті таке дуже часто ... на жаль. Або платять, як дурням, а запитують як із розумних (за всіх дурнів блатних, прийнятих на роботу, які тільки те й роблять, що охрененну зарплату отримують)", – відповідають інші кримчани.

"Тримайтеся там": жителі Криму поскаржилися на нову проблему

Севастополь - моє місто!

"Севастополь. Грошей немає – тримайтеся там", – коротко прокоментувала те, що відбувається на анексованому півострові блогер RoksolanaToday&Крим25%.

"Тримайтеся там": жителі Криму поскаржилися на нову проблему

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму почалася нова хвиля еміграції – люди їдуть, кидаючи нажите майно, нерухомість і бізнес.

У Криму окупанти притягнули до кримінальної відповідальності 59 осіб, які відмовилися служити в Збройних силах РФ.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим робота
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