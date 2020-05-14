Нормальні люди відмовилися йти до Кабміну Шмигаля через Зеленського – Данилюк

Ексміністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що ніхто з управлінців не хоче йти в український уряд, щоб потім їх не звинувачували в падінні президентського рейтингу.

Про це він сказав, пояснюючи різницю між Кабміном Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля в інтерв'ю "Фактам".

"Згадайте, як формувався Кабмін Гончарука. Тоді всі кадри відбирав Офіс президента. Парламент за них миттєво проголосував. А як голосували за Кабмін Шмигаля? Не змогли відразу сформувати повний склад Кабміну, тому що нормальні люди відмовилися туди йти. Вони не захотіли класти свою голову на плаху, на якій написано "рейтинг президента", – сказав Данилюк.

Проблеми з чиновниками

Також, на його думку, з-під контролю Зеленського виходить фракція "Слуги народу" в парламенті. У парламенту не вийшло з першого разу затвердити на посаді інших ключових міністрів – фінансів, охорони здоров'я і призначити міністра енергетики.

"Голосів монобільшості не вистачило, потрібно було продавлювати кандидатури за допомогою інших фракцій. При спробі призначити Саакашвілі віцепрем'єром знову збій – навіть до голосування справа не дійшла", – пояснив Данилюк.

Таким чином все частіше парламент виявляється недієздатним, а необхідні для голосування 226 голосів набираються не монобільшістю, а неформальною ситуативною коаліцією.

"Фракції "Слуга народу" зараз потрібні додаткові голоси. Наступним етапом буде формування офіційної коаліції. Вона де-факто вже є: "Європейська солідарність", "Голос", група "Довіра" нерідко підтримують "слуг", – підсумував колишній міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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