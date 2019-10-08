Не вказав заробітки: нардеп від "Слуги народу" мітить на державну посаду

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кучер подав електронну декларацію як кандидат на пост глави Харківської ОДА. Там є квартири і біткоїни, але ні копійки заробітків у 2018 році.

У Верховній Раді Кучер очолює підкомітет із питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги (входить до комітету ВР із питань правової політики). Декларація з'явилася на сайті НАЗК пізно ввечері у понеділок, 7 жовтня.

Нардеп зазначив, що разом із дружиною володіє квартирою площею 62,9 кв. м. Також він сам має у власності дві квартири – 68,6 кв. м. (придбав у червні 2018 року, тоді вона коштувала 612 тис. грн) і 61,9 кв. м. (придбана у вересні 2018-го за 653 тис. грн).

Також нардеп володіє земельною ділянкою площею 6,25 гектара.

Кучер вніс до декларації годинник Rolex, автомобіль Lexus NX 200T 2017 року випуску (вартість нової зараз становить приблизно $50 тис.), Volkswagen Passat (2011 р. в.) і вантажівку ГАЗ-САЗ 3507 (1987 р. в.).

Серед інших цінностей у декларації – 11 акцій "Миколаївцементу", 77 біткоїнів і $87 тис. Ще йому належать 10% юркомпанії "Дартлі Груп".

У його дружини Вікторії вказані годинник Rolex, автомобілі Mitsubishi Outlander 2003 р. в. і Audi Q5 2011 р. в., а також $205 тис. На неї зареєстровані дві земельні ділянки й недобудований будинок.

Інформації про те, скільки кандидат на пост глави ХОДА офіційно заробив у 2018 році, в декларації немає.

Відомо, що Олексію Кучеру 34 роки, до обрання в Раду він займався адвокатурою. У ВР потрапив від партії "Слуга народу" (хоча сам безпартійний). На своєму окрузі він переміг тодішнього голову Харківської облради Сергія Чернова.

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