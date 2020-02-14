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14 лютого • оновлено в 12:11
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Не вистачить планшетів: коронавірус поставив під загрозу перепис у Росії

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Через епідемію коронавірусу в Китаї затримується виробництво планшетів, які необхідні для перепису населення в Росії.

Постачальники деталей через карантин на фабриках у китайській провінції Хубей не встигають передати потрібну кількість комплектувальних виробникам планшетів, повідомив "Комерсант". Для перепису, який збираються повести 1 жовтня 2020 року, необхідно 360 тис. ґаджетів. Але першої партії деталей, яка вже доставлена, для їхнього виробництва може не вистачити.

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Видання стверджує, що якщо нічого не зміниться, то перепис із використанням планшетів може обмежитися лише Центральною Росією. В інших регіонах "наддержави" його проводитимуть на папері.

"У РФ зараз немає виробничих потужностей, які могли б у стислі терміни забезпечити постачання такої кількості комплектувальних, зокрема друкованих плат, що необхідні для всіх пристроїв споживчої електроніки", – зазначається в матеріалі.

До речі, одна лише закупівля планшетів коштуватиме російським платникам податків 7,2 млрд рублів (це понад $105,6 млн, або майже 2,6 млрд гривень).

Перепис у Росії

Перепис у Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12 лютого "Укрпошта" перестала відправляти посилки в Китай через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, що зумовлено спалахом коронавірусу.

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що епідемія китайського коронавірусу – суто маркетинговий хід для продажу захисних масок.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Коронавірус Соціально-економічна ситуація в Росії Криза в Росії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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