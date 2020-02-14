Не вистачить планшетів: коронавірус поставив під загрозу перепис у Росії

Через епідемію коронавірусу в Китаї затримується виробництво планшетів, які необхідні для перепису населення в Росії.

Постачальники деталей через карантин на фабриках у китайській провінції Хубей не встигають передати потрібну кількість комплектувальних виробникам планшетів, повідомив "Комерсант". Для перепису, який збираються повести 1 жовтня 2020 року, необхідно 360 тис. ґаджетів. Але першої партії деталей, яка вже доставлена, для їхнього виробництва може не вистачити.

Видання стверджує, що якщо нічого не зміниться, то перепис із використанням планшетів може обмежитися лише Центральною Росією. В інших регіонах "наддержави" його проводитимуть на папері.

"У РФ зараз немає виробничих потужностей, які могли б у стислі терміни забезпечити постачання такої кількості комплектувальних, зокрема друкованих плат, що необхідні для всіх пристроїв споживчої електроніки", – зазначається в матеріалі.

До речі, одна лише закупівля планшетів коштуватиме російським платникам податків 7,2 млрд рублів (це понад $105,6 млн, або майже 2,6 млрд гривень).

Перепис у Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12 лютого "Укрпошта" перестала відправляти посилки в Китай через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, що зумовлено спалахом коронавірусу.

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що епідемія китайського коронавірусу – суто маркетинговий хід для продажу захисних масок.

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