"Не цікаво": Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal

Найбільша міжнародна платіжна система PayPal не працює в Україні, оскільки не бачить на ринку перспектив.

Як розповів міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в інтерв'ю "Громадському", проблема не в тому, що тут хтось забороняє системі працювати.

"Діалог триває. Проблема не в тому, що хтось забороняє PayPal тут працювати. Проблема в тому, що Україна - нецікавий для них ринок", – зазначив він.

Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal ixbt.com

З точки зору законодавства, за словами міністра, не існує ніяких перешкод для PayPal. Дубілет вважає, що він просто не бачить достатнього для себе потенціалу в Україні.

Він упевнений, що PayPal з'явиться в Україні в результаті економічного зростання країни.

Раніше OBOZREVATEL писав, що міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що хороший міністр може отримувати і мільйон доларів.

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