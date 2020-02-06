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7 лютого • оновлено в 08:54
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"Не цікаво": Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal

4.6т
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Найбільша міжнародна платіжна система PayPal не працює в Україні, оскільки не бачить на ринку перспектив.

Як розповів міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в інтерв'ю "Громадському", проблема не в тому, що тут хтось забороняє системі працювати.

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"Діалог триває. Проблема не в тому, що хтось забороняє PayPal тут працювати. Проблема в тому, що Україна - нецікавий для них ринок", – зазначив він.

Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal

Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal

ixbt.com

З точки зору законодавства, за словами міністра, не існує ніяких перешкод для PayPal. Дубілет вважає, що він просто не бачить достатнього для себе потенціалу в Україні.

Він упевнений, що PayPal з'явиться в Україні в результаті економічного зростання країни.

Раніше OBOZREVATEL писав, що міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що хороший міністр може отримувати і мільйон доларів.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Нафига в свинарнике платёжная система? Навоз и за нал купить можно.
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь====-- https://cuz.su/menso
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Червоний Данило
Червоний Данило
Дубилет ты лживый клоун! ПайПалом пользуется весь мир! в прямом смысле этого слова! На всех континентах! Всему миру 300 лет не вcрaлись наш ПБ и твой Монобанк! Им не важно Украина ты или нет! Им важно чтобы платежи и финансовые операции совершались на одном понятном языке, с минимальными рисками и комиссиями! Это как раз ПайПал, а не твой срaнный Монобанк! Сразу видно что ты всячески будешь тормозить развитие ПайПал в Украине! Свои интересы лоббируешь????
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