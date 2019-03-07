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Не тільки вбиває море: Кримський міст призвів до нової проблеми на півострові

25.4тЧитати матеріал російською

Через будівництво Кримського мосту, який з'єднує окупований півострів із Росією, в Криму злетіли ціни на нерухомість.

Темпи зростання вартості вторинної нерухомості в Криму перевищили московські вдвічі, передає "Комерсант". Тепер вартість квартир на вторинному ринку на півострові в середньому зросла на 14% — до 92 тисяч рублів за квадратний метр, тоді як у Москві — на 6,9%, до 203 тисяч рублів за квадратний метр.

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Аналітики пов'язують те, що відбувається, з будівництвом Кримського мосту.

Це не єдина проблема, до якої привело "будівництво століття". Так, запуск траси "Таврида", яка поєднала Керченський міст і Севастополь в окупованому Криму, був передчасним, що призвело до безлічі проблем на дорозі.

Не тільки вбиває море: Кримський міст призвів до нової проблеми на півострові

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше по незаконно побудованому окупантами Кримському мосту перестали активно їздити транспортні засоби.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Умудриться в идущие подряд предложения втиснуть утверждения противоположные по смыслу...это забавно. На трассе проблемы с тем, что она не справляется с загруженностью. И следом про то, что по мосту не ездят. А кто утверждает, что это так? Роксалана. Та самая, которая дура, со справочкой о сем прискорбном факте. И с нее потому ни фига не спросишь. Но вы верьте, нам то с того что за беда?
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Чем больше спрос тем выше цены ..это естественно...А вот на вашей Окраине квартиры стоят копейки....
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Питон Каа
Питон Каа
Бандерлоги, я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь: "Если стоимость жилья растет - это означает увеличение привлекательности данной местности для пребывания человека. А это значит, что все ваши статейки про неразрешимые проблемы Крыма - бред сивой кобылы".
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Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
Питон Каа, а что им остаётся ещё придумывать от бессильной злобы?!
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