Не тільки вбиває море: Кримський міст призвів до нової проблеми на півострові

Через будівництво Кримського мосту, який з'єднує окупований півострів із Росією, в Криму злетіли ціни на нерухомість.

Темпи зростання вартості вторинної нерухомості в Криму перевищили московські вдвічі, передає "Комерсант". Тепер вартість квартир на вторинному ринку на півострові в середньому зросла на 14% — до 92 тисяч рублів за квадратний метр, тоді як у Москві — на 6,9%, до 203 тисяч рублів за квадратний метр.

Аналітики пов'язують те, що відбувається, з будівництвом Кримського мосту.

Це не єдина проблема, до якої привело "будівництво століття". Так, запуск траси "Таврида", яка поєднала Керченський міст і Севастополь в окупованому Криму, був передчасним, що призвело до безлічі проблем на дорозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше по незаконно побудованому окупантами Кримському мосту перестали активно їздити транспортні засоби.

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