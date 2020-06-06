Миші з'їли зерно і не тільки: у Держрезерві викрили найнахабніші схеми крадіжок

"Миші", які "з'їли" 2700 вагонів зерна на складах Держрезерву України – не єдиний приклад корупції і розкрадання в агентстві. Є ще щонайменше 6 великих схем, які привели до мільярдних збитків.

Про це заявив колишній глава Держрезерву Ярослав Погорілий "Лізі". Він був звільнений у травні 2020 року міністром фінансів України Ігорем Петрашком.

Корупція у "Держрезерві"

Він назвав стратегічне відомство одним із найбільш корумпованих. За його словами, в роботі "повз касу" можуть бути зацікавлені і новопризначені чиновники, і крупні аграрії.

"Виходячи з уже проведених аудитів, збитки Держрезерву від корупційних діянь склали понад 1 млрд грн", – сказав Погорілий. Він додав, що десятки зафіксованих порушень передані у НАБУ, СБУ, ДБР, Нацполіцію і прокуратуру.

Розкрадання продукції на складах. Збиток – 800 млн грн, виявлено 3 випадки

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На складах може не бути продукції, яка числиться там за документами.

У Чорткові та інших комбінатах хлібопродуктів (КХП), які входять в структуру відомства, Погорілий з аудиторами не знайшли половини зерна, заявленого у звітах 2018-2019 років. Не вистачало як зерна Держрезерву, так і продукції аграріїв, які просто орендують склади.

За словами Погорілого, в кінці 2019 пройшла інвентаризація, але відхилень не зафіксували. Всього через кілька місяців аудит показав, що продукції на складах немає. Зловмисники вдалися до хитрощів. Якщо відкрити кришку ємності з зерном, все виглядало природно. Але зерно займало лише кілька метрів верхнього шару, а під ним – перемички, дошки і шифер.

Недостачу в Чорткові оцінили приблизно в 40 000 т. На ДП "Златодар" в Золотоноші ще у 2015 році зафіксували "втрату" 112 000 т зерна.

Торги на внутрішніх аукціонах. Збиток – сотні мільйонів гривень

Поки всі закупівлі держпідприємств переводили в Prozorro, продукцію Держрезерву продовжували продавати на внутрішніх аукціонах в будівлі відомства, розповів Погорілий. Оголошення про торги, за його словами, були заховані на далеких сторінках сайту.

"Про такі аукціонах знали тільки ті, кому про це потрібно було знати. Вся реалізація проводилась в керованому, ручному, контрольованому режимі. Конкретні факти таких операцій повинно встановити слідство", – сказав екс-глава Держрезерву.

Безтоварні операції. Збиток – сотні мільйонів гривень

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Виявлено випадки, коли за документами послуга підприємствам Держрезерву надана, а за фактом роботи не виконувалися. Це стосувалося як технічних робіт, так і послуг зі зберігання.

Наприклад, на ремонт даху комбінату "Дніпро", за період 2015-2019 рік витратили з бюджету близько 4,5 млн грн. "Але роботи проводяться в основному власними силами за допомогою старого руберойду. Решту грошей осідають в кишенях керівників підприємств", – сказав Погорілий.

Погорілий сказав, що багато хто з попередніх керівників підприємств Держрезерву не соромилися заводити кошти на рахунки афілійованих компаній.

Інший приклад – на хлібних базах, тому ж Чортківському КХП, відбувалася закладка "повітря" замість зерна. Саме тому в Держрезерві на період проведення аудитів практично не було повноцінних директорів, всі посадові особи – тимчасові, у статусі в.о.

Нецільове використання потужностей Держрезерву. Збиток – 60 млн грн, виявлено 5 випадків

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Частина потужностей Держрезерву (склади, елеватори і холодильники), які не задіяні агентством, традиційно здають у користування приватним компаніям. Так компанія заробляє гроші і поповнює спецфонд бюджету.

В ході перевірок виявили, що потужності для зберігання одних товарів використовуються для зберігання інших. Зокрема, на зернових елеваторах виявили мінеральні добрива, які не були враховані в документації конкретного складу. Всі платежі йшли "повз касу".

Заниження тарифів на складські послуги. Збиток – десятки мільйонів гривень

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Складські потужності Держрезерву здавалися за заниженими тарифами, обсяги зберігання занижували. "Мені приносили кошториси, підганяючи їх підписати, нібито через те що терміни горять. Але цифри в них виявлялися в рази нижче, ніж ринкові у тому ж місті, на тій же вулиці – від 50% до 30%", – розповів Погорілий.

Як приклад він наводить ситуацію в прикордонному Ужгороді. У 2018-2019 році морозильні камери там здавали в оренду за цінами нижче за ринок, хоча подібні послуги широко затребувані експортно-імпортними компаніями.

Прихована оренда. Збиток – понад 10 млн грн, виявлено 3 випадки

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На деяких підприємствах за готівку склади і приміщення здавали в оренду, що не відображаючи це в документах. Аудитори знайшли нелегальний алкоголь, ікру, продукти харчування.

Керівники входять в Держрезерв підприємств, за словами Погорілого, здавали в оренду як криті, так і відкриті майданчики під зберігання продукції.

Преміювання керівників. Збиток – десятки мільйонів гривень

На окрему увагу заслуговує система преміювання, каже Погорілий. "Занижують заплановані на рік показники доходу, які демонстративно перевиконувалися – керівники отримували премії", – стверджує він.

Наприклад, на потужному ДП "Златодар" керівник отримав премію понад 1 млн грн за 2018 рік. А в Житомирі на комбінаті "Рекорд" у тому ж 2018 році за виконання плану надходжень лише на 70% розмір премії становив 300%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник міністра МВС Михайло Апостол повідомив, що майже 2700 вагонів зерна, яке повинне знаходитися на зберіганні в Держрезерві, з'їли миші. У Facebook підрахували, що для цього їх знадобився б майже мільярд.

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