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Не тільки дороги: в Україні хочуть будувати платні мости

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В Україні розглядають можливість будівництва платних мостів — варіант із фінансуванням за рахунок приватних фірм запропонувало Мінінфраструктури.

Так чиновники хочуть прискорити будівництво мостів, багато з яких не можуть відкрити 15 і більше років. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" сказав заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.

"Треба і деякі мости зробити платними. Більшість із них будуються протягом 15 років. Наприклад, Подільсько-Воскресенський міст у Києві або Запорізький. Це довгобуди, які забирають гроші з місцевого бюджету. Візьмемо американську модель: даємо це приватному підряднику (Віталію Кличку (меру Києва. — Ред.) це неодноразово пропонувалося). Підрядник зводить прозоре фінансування, ми його погоджуємо, підписуємо і далі він просто бере плату за проїзд", — сказав заступник міністра.

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Подільський міст

Подільський міст

shotam.info

Водночас він додав, що передусім потрібно переходити до платних доріг.

"Це треба робити терміново і насамперед почати з Кільцевої дороги Києва, оскільки вона переповнена і люди часто їздять узбіччями. Одеська траса також переповнена", — зазначив Довгань.

За оцінками Мінінфраструктури, всього на будівництво доріг в Україні (в рамках Національної транспортної стратегії) до 2030 року потрібно закласти 50 млрд. євро.

"Якщо буде постійне фінансування, ми виходимо десь на 35 млрд євро з держбюджету. Решту 15 млрд. євро повинен надати приватний інвестор", — сказав замміністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в недалекому майбутньому з'явиться декілька платних доріг. Першою стане ділянка Київ — Біла Церква, робота над проектною документацією вже триває.

В. о. глави Держагентства автомобільних доріг України Славомір Новак розповів, що в Україні вже існуючі дороги не будуть передаватися в концесію і ставати платними. Це стане можливо тільки в разі повноцінної побудови нової дороги.

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Тема
Дороги в Україні
Теги
платні дороги платні мости ремонт і будівництво доріг
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