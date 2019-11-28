Росію жорстко приструнили через великий газопровід: в ЄС поставили крапку

Європейська комісія не захотіла заступатись за "Газпром" і оскаржувати рішення Європейського суду юстиції, яке обмежило російську компанію у використанні газопроводу OPAL.

Про це в четвер, 28 листопада, повідомила представник ЄК Анна-Кайса Ітконен, передає ТАСС. "Дійсно, я можу підтвердити, що це правда", – сказала Ітконен.

Раніше про рішення ЄК повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерело.

Газопровід OPAL

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня 2019 року стало відомо, що суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини по газопроводу OPAL.

Після цього глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що Україна і Словаччина можуть виручити "Газпром" з транзитом газу до Європи після того, як у нього почалися проблеми з використанням газопроводу OPAL.

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