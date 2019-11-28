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29 листопада • оновлено в 11:22
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/ Ринки та компанії

Росію жорстко приструнили через великий газопровід: в ЄС поставили крапку

6.1т
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Європейська комісія не захотіла заступатись за "Газпром" і оскаржувати рішення Європейського суду юстиції, яке обмежило російську компанію у використанні газопроводу OPAL.

Про це в четвер, 28 листопада, повідомила представник ЄК Анна-Кайса Ітконен, передає ТАСС. "Дійсно, я можу підтвердити, що це правда", – сказала Ітконен.

Раніше про рішення ЄК повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерело.

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Газопровід OPAL

Газопровід OPAL

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня 2019 року стало відомо, що суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини по газопроводу OPAL.

Після цього глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що Україна і Словаччина можуть виручити "Газпром" з транзитом газу до Європи після того, як у нього почалися проблеми з використанням газопроводу OPAL.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Санкції проти Росії газопровод
Місце
Росія
Теги
Європейська Комісія газопровод
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Опять путину писой по губам поводили пхаххаха
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0
2
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Прийдет Дед Мороз и подҡлючит ОРАЛ без всякой ЕК.
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5
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Цимельман Филя, + 100
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1
1
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Все эти трубы без газа - груда металлолома.
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4
2

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