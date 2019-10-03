"Не продавайте батьківщину!" Від Зеленського зажадали зупинити важливу реформу

Під Верховною Радою вранці в четвер, 3 жовтня, зібрався мітинг проти відкриття ринку землі в Україні.

Як повідомляє журналіст OBOZREVATEL, на протест вийшли близько 500 людей. Це фермери, які приїхали з регіонів. Також є прапори "Всеукраїнської аграрної ради".

Вони вимагають у депутатів і президента України Володимира Зеленського не допустити відкриття ринку землі. Також вони проти продажу її іноземцям.

"Ні продажу землі олігархам!", "Не продавайте батьківщину!", "Президент! Не допусти продажу землі іноземцям!", – написано на їхніх плакатах.

Протестувальники стоять на краю площі перед будівлею Ради за огорожею. На місці патрульні і "поліція діалогу". Як повідомив наш журналіст, акція проходить мирно.

Мітинг під Радою проти ринку землі

Мітинг під Радою проти ринку землі

Мітинг під Радою проти ринку землі

Фермери протестують проти ринку землі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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