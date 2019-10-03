"Не продавайте батьківщину!" Від Зеленського зажадали зупинити важливу реформу

Під Верховною Радою вранці в четвер, 3 жовтня, зібрався мітинг проти відкриття ринку землі в Україні.
Як повідомляє журналіст OBOZREVATEL, на протест вийшли близько 500 людей. Це фермери, які приїхали з регіонів. Також є прапори "Всеукраїнської аграрної ради".
Вони вимагають у депутатів і президента України Володимира Зеленського не допустити відкриття ринку землі. Також вони проти продажу її іноземцям.
"Ні продажу землі олігархам!", "Не продавайте батьківщину!", "Президент! Не допусти продажу землі іноземцям!", – написано на їхніх плакатах.
Протестувальники стоять на краю площі перед будівлею Ради за огорожею. На місці патрульні і "поліція діалогу". Як повідомив наш журналіст, акція проходить мирно.
Мітинг під Радою проти ринку землі
Мітинг під Радою проти ринку землі
Мітинг під Радою проти ринку землі
Фермери протестують проти ринку землі
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що перед відкриттям ринку землі потрібно дати можливість дрібним фермерам отримати доступ до дешевих кредитів.
Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж. Такі цифри назвала в.о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева.
Закони про ринок землі в Україні можуть бути прийняті до кінця 2019 року. Такі плани є у Гончарука.
Пізніше Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році;
Президент Володимир Зеленський заявив, що після відкриття ринку землі купувати український чорнозем зможуть тільки громадяни нашої країни
У Верховну Раду у вівторок, 1 жовтня, подали проект закону №2195 про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав на них через електронні аукціони.
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