У Путіна доручили не допустити зриву газових домовленостей з Україною

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив уряду РФ простежити за тим, аби домовленості про врегулювання суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" було виконано.

Про це він сказав у понеділок, 23 грудня, під час зустрічі з віцепрем'єрами, повідомляє ТАСС. "Очевидно, що це той компроміс, який потрібно було знайти. Результати було названо, проте їх потрібно закріпити. Потрібно відстежити, щоб все, що належить, що випливає з цього протоколу, тому що це всього лише протокол поки, було реалізовано на практиці", – сказав Медведєв.

При цьому він поскаржився, що в рішенні Стокгольмського арбітражу, який визнав правоту України і зобов'язав Росію заплатити їй $3 млрд, нібито був елемент політики.

"Ми виходимо з того, що це судові рішення, прийняті уповноваженим на той момент стокгольмським арбітражним інститутом. Але абсолютно очевидно, що при ухваленні цих рішень не обійшлося без політики", – сказав Медведєв.

Дмитро Медведєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Його уклали на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу. "Мінімально гарантований обсяг транзиту газу в перший рік становить 65 млрд кубометрів газу, а на наступні чотири роки – 40 кубометрів", – повідомив він на брифінгу в суботу, 21 грудня.

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