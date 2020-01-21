Не можуть виробляти: у Мінекономіки заявили про жалюгідну ситуацію в "Укрспирті"

У Міністерстві економіки України заявили, що 20 заводів корпорації "Укрспирт" не можуть виробляти спирт через свій технічний стан.

Про це сказали на нараді в Мінекономіки з керівниками заводів, присвяченій їхній приватизації. Нагадаємо, держава збирається продати 35 підприємств "Укрспирту" вже у 2020 році й отримати за це щонайменше 5 млрд гривень.

"Серед 35 підприємств "Укрспирту" три здійснюють виробництво харчового спирту, одне – лікеро-горілчаної продукції, ще чотири виготовляють спиртову продукцію технічного призначення. Сім заводів можуть відновити виробництво протягом місяця. Чотири підприємства перебувають у незадовільному технічному стані та не здатні виробляти, решта 16 потребують суттєвої модернізації", – визнали в Мінекономіки.

Що стосується приватизації, то в Мінекономіки щодо неї збираються проводити зустрічі щомісяця. "Зараз керівники звітували про підготовку документації, необхідної для передачі від органу управління до Фонду держмайна. Наступний крок: підготувати нову редакцію статутів і завершити інвентаризацію", – сказав заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Зараз інвентаризація триває на 20 заводах. Ще на 15 заявили, що їм для цього потрібна допомога Мінекономіки.

Приватизація "Укрспирту"

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як працює в Україні ринок контрафактного спирту.

Монобільшість Верховної Ради України у вівторок, 3 грудня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво спирту.

Приватизація "Укрспирту" може принести в бюджет України не менше 5 млрд гривень. Процес може початися вже у 2020 році.

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