Добудувати не встигнуть: у Росії дали задньої щодо "Північного потоку-2"

У Росії визнали, що не можуть вчасно добудувати газопровід "Північний потік-2". Завершення робіт відкладається на кілька місяців.

Про це заявили в компанії Nord Stream 2 AG, яка виконує роботи, передає Deutsche Welle. Раніше передбачалося, що об'єкт, мета якого – пустити російський газ у обхід України – введуть у експлуатацію до кінця 2019 року.

"Ми запланували, що найближчими місяцями завершимо проєкт згідно з усіма правовими і технічними нормами", – зазначили в компанії. Там не змогли назвати точної дати завершення будівництва, яке опинилася під питанням через погодні умови.

"Північний потік-2"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Оператор проекту будівництва газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG практично закінчив роботи по прокладці труби. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін.

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