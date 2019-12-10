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10 грудня • оновлено в 13:41
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Добудувати не встигнуть: у Росії дали задньої щодо "Північного потоку-2"

3.3т
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У Росії визнали, що не можуть вчасно добудувати газопровід "Північний потік-2". Завершення робіт відкладається на кілька місяців.

Про це заявили в компанії Nord Stream 2 AG, яка виконує роботи, передає Deutsche Welle. Раніше передбачалося, що об'єкт, мета якого – пустити російський газ у обхід України – введуть у експлуатацію до кінця 2019 року.

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"Ми запланували, що найближчими місяцями завершимо проєкт згідно з усіма правовими і технічними нормами", – зазначили в компанії. Там не змогли назвати точної дати завершення будівництва, яке опинилася під питанням через погодні умови.

"Північний потік-2"

"Північний потік-2"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Оператор проекту будівництва газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG практично закінчив роботи по прокладці труби. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Откуда такое злорадство со сроками! Вот достроят в России коммунизм, догонят Португалию, тогда и до СП-2 руки дойдут. Куда спешить?!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Шапиро Женька, а украина догонит Молдавию, пенсии перестанут платить и долги можно будет вернуть
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0
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Осталось 100км ,скорость прокладки -5км в сутки.
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4
0
Хо Хол
Хо Хол
"Ранее предполагалось, что объект, цель которого – пустить российский газ в обход Украины – введут в эксплуатацию до конца 2019 года." - нет, не предполагалось. Предполагалось вводить в эксплуатацию в 2020 году. Не выдумывайте сальные перемоги. Строительство идет по плану.
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1
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Хо Хол:"Строительство идет по плану." Да Вы плагиатор известного в России: "пожар идёт по плану", но применили это очень к месту :)
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0
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