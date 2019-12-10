Добудувати не встигнуть: у Росії дали задньої щодо "Північного потоку-2"

У Росії визнали, що не можуть вчасно добудувати газопровід "Північний потік-2". Завершення робіт відкладається на кілька місяців.
Про це заявили в компанії Nord Stream 2 AG, яка виконує роботи, передає Deutsche Welle. Раніше передбачалося, що об'єкт, мета якого – пустити російський газ у обхід України – введуть у експлуатацію до кінця 2019 року.
"Ми запланували, що найближчими місяцями завершимо проєкт згідно з усіма правовими і технічними нормами", – зазначили в компанії. Там не змогли назвати точної дати завершення будівництва, яке опинилася під питанням через погодні умови.
"Північний потік-2"
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінила свої енергетичні правила для регулювання газопроводу.
30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Згодом німецькі коаліційні партії ХДС / ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Оператор проекту будівництва газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG практично закінчив роботи по прокладці труби. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін.
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