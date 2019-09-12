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12 вересня • оновлено в 20:37
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"Не лякайте нас": в Росії запанікували через загрозу нових санкцій

3.2т Читати матеріал російською

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попросила Вашингтон не лякати Москву новими санкціями.

Так російські дипломати відреагували на загрозу США ввести додаткові санкції проти РФ за покупку нафти у Венесуели, передає RT.

"Хотіли б ще раз попросити офіційних представників адміністрації США: чи не лякайте нас санкціями, новими санкціями, оновленими санкціями як таким собі покаранням російських економічних операторів за співпрацю з Венесуелою. Ми прекрасно розуміємо, що нічого нового в подібних підходах немає", – сказала Захарова.

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"Не лякайте нас": в Росії запанікували через загрозу нових санкцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США допускають можливість введення санкцій проти "Росснефті" через те, що вона нарощує торгівлю венесуельською нафтою.

А прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва не буде першою просити Захід скасувати санкції.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А где паника ? Просто сказала то что есть!
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70rus xxx
70rus xxx
Чет не видно в словах Захаровой паники.Паникуют самые нищие в Европе.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?, мда, стоило заметить майдан ,чтобы стать самой нищей страной Европы! И ещё этим гордиться!
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В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?
В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?
70rus xxx, да, да, да мы помним - вам это только на пользу ! Кушайте, не обляпайтесь .
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия Гетто Зона Концлагерь
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?, дурачок , нас сильные сами боятся!))) Меня поражает ваше самомнение будто бы нам санкции ввели из-за Украины ! Тебе даже не вдамёк что России санкции начали вводить ещё за долго до событий на Украине! Так что не тешь себя иллюзиями вы не причина санкций ,а всего лишь повод ! Даже если завтра Украина исчезнет то США всё равно будет вводить санкции России! Ты просто посмотри каким странам вводят санкции США? Только тем кто ведёт независимую политику! Я вы можете продолжать им опу вылизывать!
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В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?
В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?
Кожедуб ruslan, ты што, это самый миролюбивый народ ! Ну воюют со всеми соседями, что тут необычного ? Надо же свою силу на слабых отрабатывать, особенно если с сильным воевать смелости не хватает.
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