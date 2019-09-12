"Не лякайте нас": в Росії запанікували через загрозу нових санкцій

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попросила Вашингтон не лякати Москву новими санкціями.

Так російські дипломати відреагували на загрозу США ввести додаткові санкції проти РФ за покупку нафти у Венесуели, передає RT.

"Хотіли б ще раз попросити офіційних представників адміністрації США: чи не лякайте нас санкціями, новими санкціями, оновленими санкціями як таким собі покаранням російських економічних операторів за співпрацю з Венесуелою. Ми прекрасно розуміємо, що нічого нового в подібних підходах немає", – сказала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США допускають можливість введення санкцій проти "Росснефті" через те, що вона нарощує торгівлю венесуельською нафтою.

А прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва не буде першою просити Захід скасувати санкції.

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