Не лише у 5-зіркових готелях: нардеп повідомив про несподівану поправку до закону про казино

Верховна Рада знизила вимоги для відкриття казино в Україні. У фінальному тексті закону про легалізацію азартних ігор з’явилася норма про можливість розташовувати їх у 4-зіркових готелях.

Раніше був дозвіл робити це лише у готелях з 5 зірками. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Facebook.

"У фінальному тексті з’явилася норма про можливість розташовувати казино у 4-зіркових готелях. Нагадаю, що у тексті, який виносили до зали, казино дозволено було тільки в 5-зіркових. І кажуть, це була особиста позиція президента. Як так сталося? Дуже просто. Була правка №1804 від "Слуги Народу", її підняли на підтвердження і 229 голосами "за" врахували", – написав Железняк.

Він припустив, що не не було зроблено навмисно.

"Сподіваюся, це додаткова підстава для вето, і помилка буде виправлена. А поки... "Казино завжди виграє", – підсумував депутат.

Казино дозволили розташовувати у 4-зіркових готелях Facebook Ярослава Железняка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні. Однак його підписання майже відразу заблокували.

Верховна Рада відхилила всі проєкти постанов про скасування закону про легалізацію казино в Україні.