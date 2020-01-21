Головна Новини
21 січня • оновлено в 16:10
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Не купуйте в них газ: Трамп у Давосі зробив випад проти Росії

2.1т
Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп закликав Європу не купувати газ у "недружніх постачальників". Він запропонував брати ресурс у Штатів.

Про це глава держави заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 21 січня, передає "Європейська правда". Він похвалився економічними та енергетичними успіхами США, поставивши їх за приклад іншим державам.

Новини
Трамп у бункері, а Зеленський з бенефісом: що відбувається на форумі в Давосі і скільки це коштує

"Ми настільки успішні, що США більше не повинні імпортувати енергію від ворожих держав. Із достатніми обсягами американського природного газу, який сьогодні доступний, наші європейські союзники також більше не будуть вразливими перед недружніми постачальниками енергії", – сказав американський президент.

За його словами, американська енергетична революція заощаджує кошти громадянам США, "тоді як багато європейців борються із виснажливими витратами на енергію".

"Ми закликаємо наших друзів у Європі користуватися американськими поставками енергосировини й досягти справжньої енергетичної безпеки", – сказав Трамп.

Трамп не сказав, кого конкретно він назвав "недружніми постачальниками". Але в російських ЗМІ вважають, що він мав на увазі РФ. Наприклад, видання The Bell, супроводило цей вислів фразою: "Росію Трамп згадав тільки опосередковано".

Не купуйте в них газ: Трамп у Давосі зробив випад проти Росії

thebell.io

Раніше Трамп заявляв, що Європа чинить неправильно, з одного боку вводячи проти Росії санкції, а з іншого – купуючи в РФ газ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна домовилася про постачання американського природного газу через Польщу. Угоду про це група "Енергетичні ресурси України" підписала з Польською нафтогазовою компанією PGNiG.

Україна буде через Польщу купувати американський скраплений газ. Політичне рішення вже ухвалене, а найближчим часом почнеться постачання.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Поставки газу в Україну Санкції проти Росії
Місце
США
Теги
Росія - країна-агресор газ санкции
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
9
27
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Это что же получается, штаты стремятся стать бензоколонкой и газозаправкой? И причем делают это уж слишком откровенно и навязчиво.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а кто в этом сомневался? самое забавное когда 2 года назад мы сами им поставляли сланцевый газ))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Давос поржал))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги