Не купуйте в них газ: Трамп у Давосі зробив випад проти Росії

Президент США Дональд Трамп закликав Європу не купувати газ у "недружніх постачальників". Він запропонував брати ресурс у Штатів.

Про це глава держави заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 21 січня, передає "Європейська правда". Він похвалився економічними та енергетичними успіхами США, поставивши їх за приклад іншим державам.

"Ми настільки успішні, що США більше не повинні імпортувати енергію від ворожих держав. Із достатніми обсягами американського природного газу, який сьогодні доступний, наші європейські союзники також більше не будуть вразливими перед недружніми постачальниками енергії", – сказав американський президент.

За його словами, американська енергетична революція заощаджує кошти громадянам США, "тоді як багато європейців борються із виснажливими витратами на енергію".

"Ми закликаємо наших друзів у Європі користуватися американськими поставками енергосировини й досягти справжньої енергетичної безпеки", – сказав Трамп.

Трамп не сказав, кого конкретно він назвав "недружніми постачальниками". Але в російських ЗМІ вважають, що він мав на увазі РФ. Наприклад, видання The Bell, супроводило цей вислів фразою: "Росію Трамп згадав тільки опосередковано".

thebell.io

Раніше Трамп заявляв, що Європа чинить неправильно, з одного боку вводячи проти Росії санкції, а з іншого – купуючи в РФ газ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна домовилася про постачання американського природного газу через Польщу. Угоду про це група "Енергетичні ресурси України" підписала з Польською нафтогазовою компанією PGNiG.

Україна буде через Польщу купувати американський скраплений газ. Політичне рішення вже ухвалене, а найближчим часом почнеться постачання.

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