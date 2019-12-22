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22 грудня • оновлено в 12:42
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Не добудують? Стало відомо про ще одну загрозу російському "Північному потоку-2"

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Російські кораблі не зможуть продовжити будівництво трубопроводу "Північний потік-2" замість швейцарських, які перервали участь в проектах через санкції США.

Як передає S&P, корабель "Фортуна", який міг би продовжити будувати газопровід Путіна, недозволений в територіальних водах Данії.

Данія 30 жовтня видала дозвіл, згідно з яким у кораблів повинна бути система динамічного позиціонування, якої немає у "Фортуни". До того ж, це судно в будь-якому випадку не могло б прокладати більше 1 км трубопроводу на добу.

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Єдиний російський корабель, який міг би врятувати ситуацію – "Академік Черський". Але він зараз знаходиться на Далекому Сході, і для прибуття на місце робіт у нього пішло б близько 2 місяців.

У зв'язку з цим Росія змушена шукати альтернативні варіанти для завершення будівництва цієї частини трубопроводу.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, це не єдині "газові" проблеми РФ. З'ясувалося, що "Газпром" зазнає серйозних збитків через падіння цін на газ і нафту на світовому ринку.

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Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
На Украине заявили о неспособности поставить Перу один Ан-178 Концерн «Укроборонпром» оказался неспособен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178. Об этом на своем сайте рассказал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский. Ранее предприятие заключило контракт с МВД Перу стоимостью около $65 млн на поставку самолета впервые с 2015 года. По словам депутата, «пикантность» заключается в том, что у компании «Антонов» нет данного самолета Депутат добавил, что это не первый подобный случай. До этого Киев подписывал контракты на поставку несуществующих самолетов с Казахстаном, Египтом и Туркменией. При этом ни один из них не был выполнен. Дубинский указал, что в Ан-178 «необходимо заменить значительную часть российских комплектующих, которых попросту нет». Президента Украины Владимира Зеленского ранее шокировал тот факт, что Харьковский завод им. В.А. Малышева с 2009 года выпустил только один танк для вооруженных сил страны. 5 ноября генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий концерна сотрудникам и поставщикам составляет почти $430 млн.
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