Не добудують? Стало відомо про ще одну загрозу російському "Північному потоку-2"

Російські кораблі не зможуть продовжити будівництво трубопроводу "Північний потік-2" замість швейцарських, які перервали участь в проектах через санкції США.

Як передає S&P, корабель "Фортуна", який міг би продовжити будувати газопровід Путіна, недозволений в територіальних водах Данії.

Данія 30 жовтня видала дозвіл, згідно з яким у кораблів повинна бути система динамічного позиціонування, якої немає у "Фортуни". До того ж, це судно в будь-якому випадку не могло б прокладати більше 1 км трубопроводу на добу.

Єдиний російський корабель, який міг би врятувати ситуацію – "Академік Черський". Але він зараз знаходиться на Далекому Сході, і для прибуття на місце робіт у нього пішло б близько 2 місяців.

У зв'язку з цим Росія змушена шукати альтернативні варіанти для завершення будівництва цієї частини трубопроводу.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, це не єдині "газові" проблеми РФ. З'ясувалося, що "Газпром" зазнає серйозних збитків через падіння цін на газ і нафту на світовому ринку.

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