"Не будемо спокійно спостерігати": США поставили Ердогану ультиматум через Росію

Сполучені Штати вважають, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів становить загрозу для НАТО.

"Закупівля Туреччиною системи ЗРК С-400 у Росії на суму 2,5 мільярда доларів становить велику загрозу для НАТО і для міцності цього Альянсу", – заявив американський віце-президент Майк Пенс, виступаючи в Атлантичній раді, передає "Укрінформ".

За його словами, США не будуть спокійно спостерігати за тим, як союзник НАТО купує зброю у противників Альянсу.

Пенс також закликав Туреччину визначитися, чи дійсно вона хоче залишатися важливим партнером НАТО, а також чи хоче ризикувати безпекою Альянсу через рішення, які підривають безпеку блоку.

Нагадаємо, що Москва й Анкара досягли домовленості щодо угоди про С-400 у 2017 році. Йдеться про постачання чотирьох дивізіонів ЗРК на суму 2,5 мільярда доларів, частина з яких буде оплачена за рахунок російського кредиту.

США виступають проти придбання С-400 турецькою стороною. Вашингтон вимагає від Анкари відмовитися від російських комплексів на користь американських ЗРК Patriot.

Реджеп Тайіп Ердоган і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що у разі закупівлі в Росії зенітно-ракетних комплексів С-400 на неї чекають серйозні проблеми.

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