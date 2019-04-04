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"Не будемо спокійно спостерігати": США поставили Ердогану ультиматум через Росію

1.8тЧитати матеріал російською

Сполучені Штати вважають, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів становить загрозу для НАТО.

"Закупівля Туреччиною системи ЗРК С-400 у Росії на суму 2,5 мільярда доларів становить велику загрозу для НАТО і для міцності цього Альянсу", – заявив американський віце-президент Майк Пенс, виступаючи в Атлантичній раді, передає "Укрінформ".

За його словами, США не будуть спокійно спостерігати за тим, як союзник НАТО купує зброю у противників Альянсу.

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Пенс також закликав Туреччину визначитися, чи дійсно вона хоче залишатися важливим партнером НАТО, а також чи хоче ризикувати безпекою Альянсу через рішення, які підривають безпеку блоку.

Нагадаємо, що Москва й Анкара досягли домовленості щодо угоди про С-400 у 2017 році. Йдеться про постачання чотирьох дивізіонів ЗРК на суму 2,5 мільярда доларів, частина з яких буде оплачена за рахунок російського кредиту.

США виступають проти придбання С-400 турецькою стороною. Вашингтон вимагає від Анкари відмовитися від російських комплексів на користь американських ЗРК Patriot.

Реджеп Тайіп Ердоган і Дональд Трамп

Реджеп Тайіп Ердоган і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що у разі закупівлі в Росії зенітно-ракетних комплексів С-400 на неї чекають серйозні проблеми.

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Місце
США
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andrei andrei
andrei andrei
Баба Яга может быть против, но турки уже сказали - вопрос решенный и обсуждению не подлежит. Как у россиян с Крымом:-)))
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Ш. Олег
Ш. Олег
США всё больше начинает напоминать Китай образца 60-х годов прошлого века - те тоже чуть ли не ежедневно рассылали всем подряд предупреждения и ультиматумы. :) Возможно, турков и впечатлит (хотя, зная упоротый характер Эрдогана, сомневаюсь), но в целом это выглядит, скорее, смешно, чем страшно.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
НАТО такая хилая и бесполезная херня, что покупка зрк "не у тех" уже может нанести ей вред. Суть НАТО: все обязаны покупать дорогое и некачественное американское вооружение
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