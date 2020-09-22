НБУ зобов'язали виплатити 130 млн грн банку, який пов'язують із сім'єю Януковича

Північний апеляційний господарчий суд відхилив апеляцію НБУ та залишив у силі рішення Госпсуду Києва про стягнення з Нацбанку 128,9 млн грн на користь ТОВ "Промислова інноваційна компанія" (володіє 71% акцій “Радикал Банку”).

Цей банк неофіційно пов'язують із представниками "сім'ї Януковича". Постанову про це було ухвалено 8 вересня, повідомив "Finbalance".

Сайт зазначив, що ця справа розглядається в судах по другому колу. Власники "Радикал Банку" оскаржували його ліквідацію у 2015 року. НБУ тоді відніс його до категорії неплатоспроможних. У "Промисловій інноваційній компанії" вважали, що це було "неправомірне рішення".

У НБУ ж тоді заявили, що за результатами перевірок операційних кас фінустанови та його відділень "було встановлено грубе порушення законодавства у сфері готівкового обігу, що створювало загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку".

"За даними НБУ, на 11.06.2015 бенефіціарами ТОВ "Промислова інноваційна компанія" були Шпак Максим Олександрович та Веремійченко Анрі Георгійович (наразі у держреєстрі кінцевими власниками фірми зазначені Шпак Олександр Григорович і Веремійченко Андрій Георгійович). За даними ФГВФО, на 01.01.2020 вкладникам "Радикал Банку" в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 138,4 млн грн (81,1% запланованих виплат)", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Радикал Банк".

3 вересня 2020 року стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру президенту банку "Аркада" у привласненні грошей з фондів фінансування будівництва житлових комплексів.

Госпсуд Києва 9 вересня зареєстрував провадження про банкрутство ТОВ "Ініціатор-Ріелті", яке належить мільярдеру Костянтинові Жеваго.