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24 квітня • оновлено в 09:30
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/ Ринки та компанії

НБУ знизив курс долара до психологічної позначки

3.4т
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Довідковий курс долара на 24 квітня встановлений на позначці 27,01 грн, що на 4 копійки нижче, ніж день тому. Офіційне євро водночас зафіксоване на рівні 29,13 грн, подешевшавши в такий спосіб на 28 копійок за добу.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 24 квітня

100 доларів США – 2701 грн

100 євро – 2913 грн

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

Курс валют у банках

Долар

Купівля – 27,28 грн/$

Продаж – 27,32 грн/$

Курс долара в банках України

Курс долара в банках України

Скриншот

Євро

Купівля – 29,38 грн/€

Продаж – 29,43 грн/€

Курс євро в банках України

Курс євро в банках України

Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 27,29 грн/$

Продаж – 27,3 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках

Скриншот

Євро

Купівля – 29,3 грн/€

Продаж – 29,35 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,29 грн/$

Продаж – 27,35 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скриншот

Євро

Купівля – 29,30 грн/€

Продаж – 29,38 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:

  • долар – 27,05 грн,

  • євро – 29,41 грн.

За прогнозом Міністерства розвитку економіки, в Україні наприкінці 2020 року вартість долара досягне позначки в 29,5 грн/$. Причому в середньому за рік курс становитиме 28,85 грн/$.

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Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро курс валют гривня
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Економіка Ринки та компанії

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