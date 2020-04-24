НБУ знизив курс долара до психологічної позначки

Довідковий курс долара на 24 квітня встановлений на позначці 27,01 грн, що на 4 копійки нижче, ніж день тому. Офіційне євро водночас зафіксоване на рівні 29,13 грн, подешевшавши в такий спосіб на 28 копійок за добу.
Про це йдеться на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 24 квітня
100 доларів США – 2701 грн
100 євро – 2913 грн
*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс долара НБУ
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Курс євро НБУ
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Курс валют у банках
Долар
Купівля – 27,28 грн/$
Продаж – 27,32 грн/$
Курс долара в банках України
Скриншот
Євро
Купівля – 29,38 грн/€
Продаж – 29,43 грн/€
Курс євро в банках України
Скриншот
Курс валют в обмінниках
Долар
Купівля – 27,29 грн/$
Продаж – 27,3 грн/$
Курс долара в обмінниках
Скриншот
Євро
Купівля – 29,3 грн/€
Продаж – 29,35 грн/€
Курс євро в обмінниках
Скриншот
Курс валют на чорному ринку
Долар
Купівля – 27,29 грн/$
Продаж – 27,35 грн/$
Курс долара на чорному ринку
Скриншот
Євро
Купівля – 29,30 грн/€
Продаж – 29,38 грн/€
Курс євро на чорному ринку
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:
долар – 27,05 грн,
євро – 29,41 грн.
За прогнозом Міністерства розвитку економіки, в Україні наприкінці 2020 року вартість долара досягне позначки в 29,5 грн/$. Причому в середньому за рік курс становитиме 28,85 грн/$.
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