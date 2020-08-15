НБУ змусить банки давати кредити на нових умовах: як це полегшить життя українців

Українські банки і кредитні організації з 1 вересня під час укладання договорів із клієнтами будуть зобов'язані робити це "людською мовою" і на прозорих умовах – вказувати реальну відсоткову ставку та загальну вартість кредиту.

Цього вимагають нові правила, розроблені НБУ. Зараз їх запропонували до обговорення, йдеться в публікації UBR.

У зв'язку з новими правилами банківські установи мають публікувати достовірну, правдиву, актуальну інформацію і не вводити клієнтів в оману.

Це дасть змогу споживачам розуміти умови, порівнювати послуги кількох банків та ухвалювати зважені фінансові рішення. Усі банки мають надавати повну інформацію в уніфікованому форматі. Перш за все публікується така інформація:

реальна річна ставка з кредиту;

наявність додаткових послуг (наприклад, страхової компанії, держреєстратора, нотаріуса), а також їхня вартість для клієнта;

термін послуги;

орієнтовна загальна вартість кредиту;

періодичність погашення;

попередження про можливі наслідки в разі прострочення виплат;

умови дострокового зняття грошей із депозиту.

На сайті будь-якого банку клієнт зобов'язаний мати можливість завантажити файл із вичерпною інформацією. Також на ресурсах мають запрацювати калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом або доходів від розміщення коштів на депозит.

Реклама кредитів і депозитів для громадян не має ускладнювати візуальне сприйняття інформації. Також обов'язково мають бути основні характеристики послуги:

для кредиту – реальна річна відсоткова ставка, максимальна сума кредиту та його термін;

для депозиту – річна відсоткова ставка, термін вкладу, валюта та мінімальна сума.

Нові вимоги стосуються реклами на телебаченні, радіо, на білбордах, а також інтернет-банерах. За дотриманням цих правил стежитиме профільний підрозділ НБУ – управління захисту прав споживачів фінпослуг. За неналежне розкриття інформації передбачено штрафи від 50 (850 грн) до 800 (13,6 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нацбанку попередили українців про небезпеку "кредитів під 0%" і закликали не вірити у вигідність таких умов.

В Україні запропонували обмежити максимальні ставки за "швидкими кредитами", розмір внесків і розробити спеціальні правила для тих, хто не може платити.