НБУ ввів нову заборону для ФОП: подробиці рішення

Національний банк України заборонив фізособам-підприємцям витрачати гроші зі своїх бізнес-рахунків на особисті потреби.

Про це йдеться в постанові, яку опубліковано на сайті регулятора. "За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-підприємців / фізосіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та законодавства України, крім операцій, пов'язаних з власними потребами", – сказано в документі.

У НБУ уточнили, що підприємці можуть перераховувати гроші з цих рахунків на поточні рахунки, відкриті для власних потреб, але після сплати податків та інших платежів.

НБУ ввів нове обмеження

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 19 квітня 2020 роки зміняться правила для бізнесу. Зокрема, ФОП, що використовують електронні касові апарати, будуть зобов'язані зберігати дані про продажі певний термін.

Глава ДПС України Сергій Верланов заявив, що новітні програмні реєстратори розрахункових операцій від Державної податкової служби та їх обслуговування для підприємців будуть безкоштовними.

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