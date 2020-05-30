НБУ введе в обіг нову монету, присвячену нічному метелику: як виглядає

В Україні Національний банк другого червня 2020 року введе в обіг нову сувенірну монету номіналом 10 грн. Монета присвячена совці розкішній (нічний метелик).

Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора. На аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи: УКРАЇНА/10/ГРИВЕНЬ/2020.На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено совку розкішну та написи півколом: СОВКА РОЗКІШНА (угорі праворуч), STAUROPHORA CELSIA (унизу ліворуч).

Монета Совка розкішна

"Монета присвячена Совці розкішній – рідкісному виду комах (ряд – Лускокрилі, родина Noctuidae), зникаючому виду, уключеному до Червоної книги України. В Україні зустрічається локально на Поліссі, у Лісостепу, Степу та Криму (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Луганська, Харківська області, Крим)", – повідомляє регулятор.

Всього в оборот введуть 2500 таких монет. Матеріал – срібло. Зауважимо, що Національний банк випускає цілу низку сувенірних монет, які потрапляють в колекції нумізматів. Розраховуватися такими грошима не можна. Орієнтовна вартість нової монети із зображенням нічного метелика – 1075 грн.

Нова монета НБУ

Також другого червня випустять схожу монету із зображенням совки розкішної, але номіналом в 2 гривні і зі сплаву міді, нікелю та цинку (нейзильбер). Її вартість складе 57 грн, а загальна кількість монет в обігу – 40 тисяч штук.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня регулятор випустить в обіг п'ять мільйонів платіжних монет номіналом в 10 грн. З цього ж дня всі торгові мережі, магазини і т.д. зобов'язані приймати новий "дріб'язок"