НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним і назвав причину

Банк "Аркада" віднесений до категорії неплатоспроможних, оскільки його капітал впав нижче нормативного рівня і став негативним.

Відповідне рішення ухвалило правління Національного банку України, повідомляється на сайті регулятора. Зазначається, що на 1 липня 2020 року розміром активів (1,9 млрд грн) "Аркада" посідала 45-е місце серед 75 діючих в країні банків.

"Правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення АТ "АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня. Рішення ухвалено з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів банку", – йдеться в повідомленні.

У НБУ уточнили, що капітал банку впав нижче нормативного рівня і став негативним через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки на вулиці Ольгинській в Києві.

Банк надав зазначену нерухомість в якості застави за кредитом, залученим пов'язаної з банком компанією-забудовником, і втратив її через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником.

За даними НБУ, на момент укладення кредитного договору оціночна вартість будівлі перевищувала 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку).

"НБУ, вивчивши матеріали про переоформлення права власності на об'єкт (договір застави, кредитний договір та додатки до нього), звернувся до Національної поліції України із заявою з приводу неправомірних дій посадових осіб банку і проханням зберегти зазначену нерухомість", – зазначив регулятор.

У НБУ запевнили, що більше 90% вкладників "Аркади" (понад 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) суму в 200 тисяч гривень.

При цьому більші вклади будуть відшкодовані в межах зазначеної суми. Всього ФГВФО забезпечить виплату гарантованої суми в обсязі 285 млн грн.

Регулятор зауважив, що виведення фінустанови з ринку не пов'язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді, чому зупинено строітельствоа житлових комплексів "Еврика", "патріотики", "патріотики на озерах".