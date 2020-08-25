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НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним і назвав причину

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Ринки та компанії
1,6 т.
НБУ визнав неплатоспроможним банк 'Аркада'

НБУ визнав неплатоспроможним банк "Аркада".

Банк "Аркада" віднесений до категорії неплатоспроможних, оскільки його капітал впав нижче нормативного рівня і став негативним.

Відповідне рішення ухвалило правління Національного банку України, повідомляється на сайті регулятора. Зазначається, що на 1 липня 2020 року розміром активів (1,9 млрд грн) "Аркада" посідала 45-е місце серед 75 діючих в країні банків.

"Правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення АТ "АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня. Рішення ухвалено з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів банку", – йдеться в повідомленні.

У НБУ уточнили, що капітал банку впав нижче нормативного рівня і став негативним через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки на вулиці Ольгинській в Києві.

Банк надав зазначену нерухомість в якості застави за кредитом, залученим пов'язаної з банком компанією-забудовником, і втратив її через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником.

За даними НБУ, на момент укладення кредитного договору оціночна вартість будівлі перевищувала 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку).

"НБУ, вивчивши матеріали про переоформлення права власності на об'єкт (договір застави, кредитний договір та додатки до нього), звернувся до Національної поліції України із заявою з приводу неправомірних дій посадових осіб банку і проханням зберегти зазначену нерухомість", – зазначив регулятор.

У НБУ запевнили, що більше 90% вкладників "Аркади" (понад 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) суму в 200 тисяч гривень.

При цьому більші вклади будуть відшкодовані в межах зазначеної суми. Всього ФГВФО забезпечить виплату гарантованої суми в обсязі 285 млн грн.

Регулятор зауважив, що виведення фінустанови з ринку не пов'язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді, чому зупинено строітельствоа житлових комплексів "Еврика", "патріотики", "патріотики на озерах".

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