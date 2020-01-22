НБУ програв суд компанії Коломойського через ПриватБанк

Верховний суд України відмовив Нацбанку, який вимагав стягнути борг із компанії "Гаджибей", яка пов'язана з колишнім власником ПриватБанку Ігорем Коломойським.

Рішення було ухвалене в середу, 22 січня, йдеться у повідомленні на сайті регулятора. Там пояснили, що компанія "Гаджибей" у 2014 році дала НБУ в заставу дві земельні ділянки в Одеській області. Це було забезпечення за кредитом рефінансування, який було надано "Привату" до націоналізації.

Компанія "Гаджибей" не виконала взятих на себе зобов'язань перед НБУ, а тому "Нацбанк" звернувся з позовом до Господарського суду Одеської області, щоб забрати заставне майно. Але суд першої інстанції у 2018 році та апеляційний у 2019 році Нацбанку відмовили.

"Суди обґрунтували свою позицію тим, що Національний банк мав здійснювати стягнення застави з ТОВ "Гаджибей" лише у випадку неможливості списання коштів з банківських рахунків ПриватБанку", – сказали у НБУ.

При цьому там пояснили, що згідно із законом НБУ може стягувати кошти як у банків-боржників, так і забирати заставне майно у їх поручителів.

"Ми не погоджуємося з рішенням Верховного Суду та переконані, що воно суперечить нормам законодавства. Таке рішення створює ризик, коли ексвласники ПриватБанку зможуть уникнути відповідальності за невиконання зобов'язань. Крім того, така позиція суду створює правову невизначеність та порушує права не тільки Національного банку, а й інших кредиторів, які намагаються стягнути заборгованість у передбачений законом спосіб", – сказав начальник управління юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Суди довкола ПриватБанку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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