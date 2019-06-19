НБУ ухвалив кардинальне рішення стосовно валюти: що буде з курсом долара в Україні

В Україні з 20 червня Національний банк скасував обов'язковий продаж частини валютного виторгу. Таке нововведення може вплинути не тільки на легкість ведення бізнесу, але і на баланс попиту і пропозиції на валютному ринку.

OBOZREVATEL з'ясував, як і на кого вплине нововведення.

Головне:

норма обов'язкового продажу валютного виторгу знижувалася останні кілька років і досягла 0%;

є побоювання, що бізнес менше продаватиме валюти і курс долара виросте;

і НБУ, і аналітики вважають — боятися немає причин.

Що і чому вирішив Нацбанк

В Україні курс долара залежить від двох чинників: попиту і пропозиції. Пропозиція — та валюта, яка надходить в країну і потрапляє на внутрішній ринок. Головні джерела: експортні виторги, перекази заробітчан, кредити та інвестиції. Національний банк, щоб утримати курс долара, спочатку зобов'язав бізнес продавати 75% валюти, потім знизив цю норму до 50%.

В цьому ж році регулятор ухвалив рішення піти на лібералізацію валютного ринку. Тоді НБУ розробив, а парламентарі ухвалили закон "Про валюту", про що докладно писав OBOZREVATEL. Тоді аналітики вітали всі нововведення, крім обмеження обов'язкового продажу валюти. Мовляв, це в майбутньому може стати ударом по курсу гривні і призвести до подорожчання долара.

Скільки валюти продавали

Та й у самому Нацбанку ще рік тому з такою ідеєю погоджувалися. Наприклад, у червні 2018-го, приймаючи рішення про продовження обов'язкового продажу валюти, в НБУ заявили: "Обмеження залишається ефективним інструментом забезпечення ритмічності надходжень іноземної валюти на міжбанківський валютний ринок і, відповідно, підтримки стабільності на валютному ринку". Простіше кажучи, норма з продажу валюти дозволяє утримувати стабільний курс долара в країні.

Однак уже із 20 червня норму зовсім скасовують. Тобто експортери за бажання зможуть взагалі не продавати валюту. Йдеться про мільярди доларів. Для прикладу, в минулому році загальний експортний виторг країни склала $54 млрд. Щонайменше половину зазначеної суми підприємці мали продати. Обсяги експорту потрошку ростуть, разом із тим має зміцнюватися і курс гривні.

Цього разу в НБУ свою позицію переглянули. Мовляв, зняття обмежень до стрибка курсу долара не призведе, оскільки бізнес і так продає достатню частину свого виторгу. "Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. За статистикою останніх років, і коли норматив обов'язкового продажу валютних надходжень склав 50%, і коли він був зменшений до 30%, бізнес загалом продавав більш ніж 90% валюти", — пояснили у НБУ.

Чи варто чекати подорожчання долара?

"За попередніми практиками скасування обов'язкового продажу валюти не призводило до зниження курсу гривні. Водночас будь-яке закручування гайок лише викликало наростання паніки та погіршення ситуації", — пояснює аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

Фінансист Єгор Комов також позитивно оцінює нововведення. За його словами, бізнес, який виробляє в Україні продукцію на експорт, і так змушений продавати більшу частину виторгу, оскільки розрахунки веде у гривні.

"Вся операційна діяльність у будь-якому разі ведеться у гривні. Ви не можете навіть за всього бажання офіційно виплатити зарплату у євро або доларах, або розплатитися з українським підрядником іноземною валютою", — пояснює Комов.

Ті, хто чесно проводив операції, і надалі стабільно продаватимуть виторги. А ось підприємці, які раніше ховали свої валютні виторги, навпаки — можуть повернути гроші в Україну.

Нові валютні правила pixabay

"Через жорстке регулювання деякі підприємства створили собі прокладку — продавали свій товар їй за низькою ціною, а вже потім перепродували з прокладки на реальні ринки вже за рентабельними цінами. Це так зване трансферне ціноутворення. І податки недоплачували, і виторг у країну не вводили", — розповідає Комов.

Пархоменко також зазначає: існує величезна кількість способів не вводити виторг у країну і не продавати його. А чим сильніше затягують гайки, тим спритніше бізнес знаходить способи ухилитися від обмежень або взагалі приймає рішення поміняти юрисдикцію. "Саме скасування не змінить докорінно ситуацію, оскільки існує величезна кількість способів не заводити доларову ліквідність в країну, а відправляти тільки необхідний мінімум. Таким чином, основні продавці матимуть можливість працювати відкрито. Що стосується дрібних експортерів, для них кількість головного болю зменшиться", — вважає Пархоменко.

Що буде з курсом долара

Як раніше писав OBOZREVATEL, найближчим часом аналітики прогнозують курс долара близько 26,1-26,2 грн/$, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,0/26,3 грн/$. Чинний курс — 26,3 грн/$.

"Найближчого тижня ми очікуємо помірного зниження долара щодо гривні", — пояснив аналітик Вадим Іосуб. Таким чином, за оцінками експерта, гривня досягне нової психологічної позначки. "Спред між середньою купівлею і середнім продажем скоротився з 1,1% до 1,0%, за рахунок швидшого зниження курсу продажу у порівнянні з купівлею, що свідчить про поступову стабілізацію на ринку готівкової валюти", — пояснив аналітик.

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Серед позитивних факторів Іосуб назвав новину про плани Адміністрації президента підготувати запуск нової програми співпраці з МВФ, яка буде розрахована на 3-4 роки.

Менш позитивний прогноз озвучив Єгор Комов. Він вважає, що вартість долара до 22-23 червня коливатиметься близько 26,2-26,4 грн/$. Фактично, за його оцінками курс долара перебуватиме у чинному діапазоні. "Дві новини. Перша новина — тенденція на ревальвацію гривні не була остаточно зламана. Можливо, мінус уже протестований і опуститися до травневих показників буде складно, проте період міцної гривні ще не завершено. Друга новина — долар може втратити 15-20 коп. за майбутній тиждень", — розповідає Комов.

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