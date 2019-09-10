НБУ прибрав обмеження на виведення валюти: що дозволили іноземцям

Національний банк дозволив іноземним інвесторам, які купили облігації держборгу або частки в українських компаніях, продавати їх і без обмежень виводити гроші за кордон.

Раніше діяв ліміт у 5 млн євро в місяць. Про це повідомляють у пресслужбі регулятора.

Також у НБУ дозволили фізособам-нерезидентам зараховувати на свої поточні рахунки кошти в гривнях, які отримані у вигляді дивідендів, відсотків за цінними паперами або як інші доходи від прав власності в Україні. Зазначено, що йдеться про доходи, які не пов'язані з відчуженням, продажем, ліквідацією або зменшенням статутного капіталу.

"Ці послаблення дають змогу нерезидентам гнучкіше розпоряджатися власними коштами як в іноземній валюті, так і в гривні. Спрощення процедури повернення іноземних інвестицій також сприятиме їхньому подальшому припливу в Україну", – сказали в НБУ.

НБУ зняв обмеження на виведення валюти для інвесторів

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці незабаром не зможуть розраховуватися звичними копійками і банкнотами. З обігу виведуть купюри номіналом одна, дві, п'ять і 10 грн. Також перестануть вважатися грошима одна, дві і п'ять копійок.

Нікопольський завод феросплавів, який входить до структури бізнесу мільярдера Ігоря Коломойського, достроково виплатив борг за кредитами, які через ПриватБанк взяв у Нацбанку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!