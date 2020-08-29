НБУ показав, скільки коштуватиме долар після вихідних
Курс долара після вихідних, 31 серпня, збільшиться всього на одну копійку і складе 27,47 грн/$.
Про це йдеться в оприлюднених даних Національного банку України. Варто відзначити, що регулятор не встановлює курс, а всього лише фіксує його, виходячи з даних про середню вартість валюти за всіма зареєстрованими операціями.
Відзначимо, минулого тижня курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,5%. Так, із минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс із 27,32 грн до 27,46 грн (+ 0,5%).
Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час зросли з 27,36 / 27,38 до 27,50 / 27,52 (+0,5%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,30 / 27,57 до 27,35 / 27,59 (+0,2% / +0,1%). Водночас спред між середньою покупкою і середнім продажем скоротився з 1,0% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки порівняно з продажем.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ червоною лінією, яку він не збирається перетинати.
Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.