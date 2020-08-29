НБУ показав, скільки коштуватиме долар після вихідних

Курс долара після вихідних, 31 серпня, збільшиться всього на одну копійку і складе 27,47 грн/$.

Про це йдеться в оприлюднених даних Національного банку України. Варто відзначити, що регулятор не встановлює курс, а всього лише фіксує його, виходячи з даних про середню вартість валюти за всіма зареєстрованими операціями.

Курс валют на 31 серпня. НБУ

Відзначимо, минулого тижня курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,5%. Так, із минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс із 27,32 грн до 27,46 грн (+ 0,5%).

Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час зросли з 27,36 / 27,38 до 27,50 / 27,52 (+0,5%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,30 / 27,57 до 27,35 / 27,59 (+0,2% / +0,1%). Водночас спред між середньою покупкою і середнім продажем скоротився з 1,0% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки порівняно з продажем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ червоною лінією, яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.