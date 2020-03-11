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11 березня • оновлено в 20:14
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НБУ розкрив курс долара на 12 березня: як подорожчає валюта

3.7т
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В Україні курс долара 12 березня зросте на 31 коп. і складе 25,62 грн/$. Таке подорожчання відбувається на тлі ажіотажного попиту через оголошений в країні карантин.

Про це йдеться в довідкових даних НБУ. Варто відзначити, що ще 11 березня, за даними регулятора, середній курс становив 25,31 грн/$.

НБУ розкрив курс долара на 12 березня: як подорожчає валюта

НБУ

Українці через тривожні новини про падіння нафти і можливе оголошення карантину в країні збільшили обсяг купівлі. Також само чинять інвестори, які намагаються позбутися ризикованого активу і продають гривню.

Раніше OBOZREVATEL також писав, чому не варто піддаватися паніці і купувати валюту під час ажіотажного попиту на неї.

В агентстві Fitch впевнені: цикл пом'якшення ставки НБУ, зниження припливу нерезидентів в ОВДП, збільшення дефіциту рахунку поточних операцій і зростання глобальної невизначеності призведуть до ослаблення гривні у 2020 році в порівнянні з 2019 роком. Торішня тенденція залишиться в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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