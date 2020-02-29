НБУ опублікував новий курс долара: як змінилася вартість валюти

В Україні курс долара 2 березня складе 24,59 грн/$, при цьому лютий закінчився з курсом 24,56 грн/$. Таким чином, довідковий курс валюти стабілізувався біля однієї позначки.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку України. При цьому варто відзначити, що на готівковому ринку в суботу, 29 лютого, долар коштував 24,38/24,61 грн/$.

Незначне і різноспрямована зміна курсів свідчить про те, що валюта знайшла своє рівновагу поблизу поточних рівнів. Примітно, що ця стабільність гривні демонструється тоді, коли більшість валют розвинених країн до долара падають. Так, євро опустився до долара до рівня весни 2017 року. А австралійський долар і зовсім звалився до 11-річних мінімумів.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

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