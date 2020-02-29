Головна Новини
29 лютого • оновлено в 10:22
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

НБУ опублікував новий курс долара: як змінилася вартість валюти

3.2т
Читати матеріал російською

В Україні курс долара 2 березня складе 24,59 грн/$, при цьому лютий закінчився з курсом 24,56 грн/$. Таким чином, довідковий курс валюти стабілізувався біля однієї позначки.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку України. При цьому варто відзначити, що на готівковому ринку в суботу, 29 лютого, долар коштував 24,38/24,61 грн/$.

НБУ опублікував новий курс долара: як змінилася вартість валюти

Незначне і різноспрямована зміна курсів свідчить про те, що валюта знайшла своє рівновагу поблизу поточних рівнів. Примітно, що ця стабільність гривні демонструється тоді, коли більшість валют розвинених країн до долара падають. Так, євро опустився до долара до рівня весни 2017 року. А австралійський долар і зовсім звалився до 11-річних мінімумів.

Новини
Новий курс долара, перерахунок пенсій і тарифів на газ: що чекає українців у березні

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги