НБУ опублікував новий курс долара: скільки коштує

В Україні курс долара 28 червня в банківських установах склав близько 26,01 / 26,27 грн / $ при цьому довідкова вартість валюти за даними НБУ досягла 26,17 грн/$.

Про це йдеться в показниках валютного ринку, опублікованих на сайті регулятора. З 26 червня гривня зміцнилася на 2-3 коп./$, а з 24 червня – більш ніж на 10 коп. Варто зазначити, що 27 червня долар опустився до рекордної з 22 травня позначки.

Скільки коштує валюта

Аналітики позитивно оцінюють прогнози курсу як мінімум до кінця місяця. Головна причина – сезонний фактор. Влітку традиційно зростають валютні виручки експортерів. Крім того, сприятлива ситуація для України склалася і на світових сировинних ринках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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