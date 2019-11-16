НБУ опублікував новий курс долара: скільки коштує гривня

В Україні курс долара з 11 листопада знизився на 25 коп./$ і 16 листопада склав 24,24 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку. При цьому середній курс в банках становить 24,11/24,36 грн/$ (купівля/продаж). Валюта продовжує поступово дешевшати на тлі прийняття бюджету і попиту на українські облігації внутрішньої держпозики.

Незважаючи на зниження облікової ставки НБУ і наступне за цим зниження прибутковості по державних облігаціях, попит на український державний борг залишається високим.

Курс долара в Україні

Відзначимо, курс продажу безготівкового долара США в Україні в жовтні виріс на 1,7% до 24,78 грн. за долар, готівкового – на 2,9% до 24,99 грн за долар. Середній розмір спреду по готівкових операціях з американською валютою підвищився до 1,5%, що свідчить про невизначеність на ринку, яку учасники обмінних операцій закладають в ціни покупки і продажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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