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16 листопада • оновлено в 10:24
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НБУ опублікував новий курс долара: скільки коштує гривня

1.7т
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В Україні курс долара з 11 листопада знизився на 25 коп./$ і 16 листопада склав 24,24 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку. При цьому середній курс в банках становить 24,11/24,36 грн/$ (купівля/продаж). Валюта продовжує поступово дешевшати на тлі прийняття бюджету і попиту на українські облігації внутрішньої держпозики.

Незважаючи на зниження облікової ставки НБУ і наступне за цим зниження прибутковості по державних облігаціях, попит на український державний борг залишається високим.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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Долар помітно подешевшав, євро пробив нову позначку: скільки коштує валюта в Україні

Відзначимо, курс продажу безготівкового долара США в Україні в жовтні виріс на 1,7% до 24,78 грн. за долар, готівкового – на 2,9% до 24,99 грн за долар. Середній розмір спреду по готівкових операціях з американською валютою підвищився до 1,5%, що свідчить про невизначеність на ринку, яку учасники обмінних операцій закладають в ціни покупки і продажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют
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