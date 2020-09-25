НБУ ліквідував банк "Аркада": усі подробиці гучної справи

Нацбанк ліквідував банк "Аркада", який раніше було визнано неплатоспроможним.

Про це йдеться у повідомленні на сайті регулятора у п'ятницю, 25 вересня.

"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 24 вересня 2020 року №601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ "АРКАДА", – йдеться у заяві НБУ.

Що цьому передувало

Банк "Аркада" через ТОВ "Аркада-будівництво"за гроші приватних інвесторів будував у Києві три житлових комплекси – ЖК "Еврика" у Голосіївському районі Києва, ЖК "Патріотика" і ЖК "Патріотика на озерах" у Дарницькому районі.

За квартири у них 13 тисяч сімей заплатили 100% вартості. Однак будівництво проінвестованих будинків поступово зупинилось упродовж 2018-2019 років.

Весь цей час інвестори влаштовували мітинги, намагаючись привернути до проблеми увагу КМДА та Нацбанку.

25 серпня Нацбанк відніс "Аркаду" до неплатоспроможних банків, оскільки його капітал впав нижче нормативного рівня і став негативним.

У НБУ уточнили, що капітал банку впав нижче нормативного рівня і став негативним через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки на вулиці Ольгинській в Києві.

Банк надав зазначену нерухомість в якості застави за кредитом, залученим пов'язаної з банком компанією-забудовником, і втратив її через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником.

За даними НБУ, на момент укладення кредитного договору оціночна вартість будівлі перевищувала 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку).

У НБУ запевнили, що більше 90% вкладників "Аркади" (понад 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) суму в 200 тисяч гривень.

При цьому більші вклади будуть відшкодовані в межах зазначеної суми. Всього ФГВФО забезпечить виплату гарантованої суми в обсязі 285 млн грн.

Регулятор зауважив, що виведення фінустанови з ринку не пов'язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня у Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді, чому зупинено будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах".

25 серпня 2020 року стало відомо, що банк "Аркада" віднесений до категорії неплатоспроможних, оскільки його капітал впав нижче за нормативний рівень і став негативним.

26 серпня стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливої розтрати 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".

3 вересня у голови правління банку "Аркада" Тетяни Ковальчук пройшли обшуки.

3 вересня правоохоронці повідомили про підозру президенту банку "Аркада" у привласненні грошей з фондів фінансування будівництва житлових комплексів.