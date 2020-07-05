Названо ціни на газ до кінця літа: скільки коштуватиме в Україні

Ціна на газ в Україні до кінця літа, на думку економістів, може знизитися на 20%. У той же час є ймовірність, що кубометри подорожчають – через підвищення попиту перед новим опалювальним сезоном.

Про це йдеться в публікації "Сегодня". Там відзначили, що Україна в першому півріччі-2020 скористалася зниженням цін на енергоресурс і помітно наростила його імпорт.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин назвав найнижчу ціну – 80 доларів за 1000 куб. м газу. Це на 20% нижче, ніж зараз. За його словами, головна причина зниження – в Європі надлишок палива, всі сховища заповнені, та й в Україні через теплу зиму вийшла економія близько 25% ресурсу, або до 4 млрд куб. м.

А віце-президент УСПП Віктор Скаршевський впевнений, що нинішні ціни – близько 100 доларів за тисячу кубів – збережуться.

"У 2020 році ціна імпортного газу знизилася вдвічі – зі 196 доларів за 1 тис. кубів у грудні 2019 року до 98 доларів за 1 тис. кубів у травні 2020 року. З урахуванням накопичених запасів газу в Європі (сховища заповнено на 69%) і економічної рецесії ціни на газ у III кварталі будуть знаходитися на рівні 100 доларів за 1 тис. куб. м", – аргументував Скаршевський.

Як може подорожчати

Втім, не всі аналітики настільки оптимістичні. Так, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує зростання ціни на газ через підвищення попиту перед новим опалювальним сезоном.

"З огляду на переходу до наповнення запасів для нового опалювального сезону, а також відновленню нафтових цін очікуємо підвищення цін до 140 доларів", – говорить Шевчишин.

Глава Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський підрахував, що середня ціна може скласти 130-135 доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін до 1 серпня продовжив спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" постачати газ населенню і релігійним організаціям за цінами нижче, ніж для бізнесу.

Українцям передбачили зростання цін на газ в опалювальному сезоні на 44% в порівнянні з тим тарифом, за яким вони платили в червні.