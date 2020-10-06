Названо рейтинг працьовитих та "ледачих" голів ОДА: хто у списку

Кабінет міністрів України опублікував рейтинги ефективності роботи або KPI (Ключові показники ефективності) глав областей за 1-1 квартал 2020 року і моніторинг соцекономрозвитку регіонів за перше півріччя.

Серед найефективніших очільників регіонів опинилися голови Херсонської, Київської та Житомирської областей. Незадовільні оцінки отримали Івано-Франківська, Закарпатська та Донецька області.

Слід зазначити, що майже всі керівники областей-лідерів довгожителі. І Юрій Гусєв на Херсонщині, і Віталій Бунечка на Житомирщині очолюють президентську вертикаль в областях вже більше року, що зараз є досить значним терміном серед губернаторів.

Голова Київщини Василь Володін позбавився приставки "т.в.о" вже після оприлюднення рейтингу успішності за перший квартал. Але фактично, був причетний до результатів Київщини за весь період, адже до призначення очільником області займав посаду заступника попереднього губернатора Олексія Чернишова.

Також наприкінці вересня Кабмін оприлюднив результати іншого рейтингу – Моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за січень-червень 2020 року. На перших місцях опинився Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Рівненська та Кіровоградська області.

Цікаво, що в порівнянні з рейтингом ефективності губернаторів, в числі лідерів нового рейтингу, фактично залишилася тільки Київська область. Також своє 5 місце в обох рейтингах зберегла Кіровоградська. До речі, Київ взагалі в губернаторському рейтингу був лише 22-й.

Останні місця розподілилися так: Донецька область стала останньою – 25, Закарпатська з 24-ї піднялась на 21-шу, Луганська перемістилася з 23 місця в оцінці голів ОДА на 24 у піврічному оцінюванні областей. Аутсайдерами також виявились Чернівецька (23) і Тернопільська (22) області.

Додамо, Моніторинг соцекономрозвитку передбачав аналіз ситуації за більшою кількістю показників. Туди додалися результати областей з залучення інвестицій, житлового будівництва, де з Києвом та Київською областю важко позмагатись, ситуації на ринку праці та інші.

При цьому змінилися лідери квартального рейтингу. У моніторингу соцекономрозитку областей Херсонська область вилетіла навіть з першої десятки та стала 18-ю. А от Житомирська змогла залишитися у переліку 10 кращих областей, поліпшивши свої позиції в порівнянні з оцінкою 2019 року на 8 позицій. Багато в чому завдяки позитивній динаміці за індексом капітальних інвестицій +17 пунктів; а також індексам виробництва промислової продукції та реальної заробітної плати +12.

Також поряд з Житомирською в ТОП-10 вирвалися Рівненська та Хмельницька області, які зайняли відповідно 4 і 6 місця в моніторингу соцекономрозвитку областей.

Рівненщина значно покращила власні показники за індексом будівельної продукції (+16 пунктів), а також піднялась на 13 пунктів за показником оснащення багатоповерхівок тепловими лічильниками.

Хмельниччину до десятки кращих областей вивели зокрема індекси промислової та сільгосподарського виробництва (+18 та + 10 пунктів – відповідно).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ опублікували рейтинг "найвідповідальніших" за свої обіцянки політиків серед тих, хто балотуватиметься на посаду мера Києва цього року.