Названо п'ять країн з найбільшими військовими витратами – рейтинг SIPRI

Світові військові витрати в 2019 році досягли рекордних $1 трлн 917 млрд. Це на 3,6% більше, ніж у 2018 році. При цьому 62% цієї суми припадає на витрати країн, що потрапили до топ-5 списку.

Про це йдеться в звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) за 2019 рік, який був опублікований у понеділок, 27 квітня.

Військові витрати

Топ-5 країн з найбільшими витратами

До першої п'ятірки увійшли такі держави:

Сполучені Штати Америки – $732 млрд (+5,3%) – 38% від усіх світових витрат;

Китай – $261 млрд (+5,1%);

Індія – $71,1 млрд (+6,8%);

Росія – $65,1 млрд (+4,5%);

Саудівська Аравія – $61,9 млрд (-16%).

Скільки в армію вклала Україна

Україна в списку вкладень в армію знаходиться на 35 позиції (в 2018 році була на 41 місці). Її витрати склали $5,2 млрд (3,4% ВВП), що на 9,3% більше, ніж роком раніше.

При цьому США в порівнянні з 2010 роком військові витрати скоротили на 15%, а Росія, навпаки, наростила на 30%. Китай збільшив на 85%, а Індія збільшила на 37%.

Держави-члени НАТО в Центральній Європі значно збільшили свої військові витрати в 2019 році. Наприклад, витрати Болгарії виросли на 127% – в основному за рахунок платежів за нові бойові літаки. Витрати Румунії зросли на 17%. Загальний обсяг видатків усіх 29 країн-членів НАТО в 2019 році склав $1035 млрд.

По $249 з кожного жителя планети

В середньому кожен житель планети "на війну" за допомогою своїх держав віддав по $249 (це 2,2% від усього світового ВВП). SIPRI зазначає – витрати з кожним роком зростають.

"У 2019 світові військові витрати збільшилися на 7,2% в порівнянні з 2010 роком, демонструючи прискорення зростання. Це був найвищий рівень витрат з часів фінансової кризи 2008 року, і, ймовірно, є пік військових витрат", – сказав науковий співробітник Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Нан Тьян.

"У Росії в 2019 році військові витрати склали 3,9% ВВП – один з найвищих показників в Європі", – прокоментувала наукова співробітниця SIPRI Олександра Куімова.

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