Названі лауреати Нобелівської премії з економіки

Премію пам'яті Альфреда Нобеля з економіки за 2019 рік отримали економісти Абіджу Банерджі, Естер Дюфло і Майкл Кремер за "експериментальний підхід у боротьбі з бідністю".

Про це йдеться в заяві комітету, опублікованій в Twitter.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee , Esther Duflo and Michael Kremer "for their experimental approach to alleviating global poverty." #NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N - The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

Представлений ними новий підхід до боротьби з бідністю пропонує вирішення глобальної проблеми по частинах - врегулювання окремих питань у кінцевому підсумку веде до вирішення загального завдання.

Абхіджіт Банерджі - американо-індійський вчений, Естер Дюфло - представниця Франції, Майкл Кремер - економіст із США. Вони розділять премію в рівних частках.

Майкл Кремер New York Post

Естер Дюфло BBC

Абхіджіт Банерджі BBC

Дюфло стала лише другою в історії Нобелівської премії з економіки жінкою-лауреатом. Їй 46 років, вона стала наймолодшим економістом, удостоєним нагороди.

Нагороду заснував шведський Держбанк в 1968 році, вона не відноситься до основних п'яти премій, обумовлених самим Нобелем в заповіті в 1895 році.

Її щорічно присуджує Королівська академія наук, грошова винагорода, як і сума інших премій, становить дев'ять мільйонів шведських крон (близько 900 тисяч доларів).

Як писав OBOZREVATEL, Нобелівську премію 2019 року з фізіології і медицини отримали троє вчених за відкриття того, як живі клітини реагують на кисень.

Вчені визначили молекулярний механізм, який регулює активність генів у відповідь на різні рівні кисню.

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