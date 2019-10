Названі лауреати Нобелівської премії з економіки

Премію пам'яті Альфреда Нобеля з економіки за 2019 рік отримали економісти Абіджу Банерджі, Естер Дюфло і Майкл Кремер за "експериментальний підхід у боротьбі з бідністю".

Про це йдеться в заяві комітету, опублікованій в Twitter.

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee , Esther Duflo and Michael Kremer "for their experimental approach to alleviating global poverty." #NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N