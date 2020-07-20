НАЗК узялось за декларації 13 топчиновників: у списку Зеленський і Порошенко

НАЗК розпочало перевірку декларацій президентів України Петра Порошенка та Володимира Зеленського, а також колишніх міністрів та інших посадовців високого рівня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства у понеділок, 20 липня.

"Зокрема, розпочато перевірку декларацій осіб, які займали посаду Президента України у 2019 році: Володимира Зеленського і Петра Порошенка (декларації за 2018 і 2019 роки)", – повідомили у НАЗК.

Також агентство розпочало перевіряти таких посадовців:

Олександр Ткаченко , міністр культури та інформаційної політики;

Дмитро Дубілет , колишній міністр Кабінету міністрів;

Ілля Ємець , колишній міністр охорони здоров’я;

Андрій Загороднюк , колишній міністр оборони;

Павло Клімкін , колишній міністр закордонних справ;

Євген Нищук , колишній міністр культури;

Олексій Кучер , голова Харківської ОДА;

Олександр Шефер , перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області;

Костянтин Мар’євич , начальник відділу забезпечення роботи Міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Сергій Перепелятник , директор КП "Кременчуцька міська телерадіокомпанія",

Лариса Ткач, заступник начальника ЖЕД "Печерськжитло";

У НАЗК уточнили, що головною підставою для перевірки є висока посада суб'єкта декларування. При чому перевіряються усі особи, які обіймали такі посади в 2019 році, навіть якщо на сьогодні вони не є топчиновниками.

Також є й інші підстави, наприклад, якщо НАЗК отримає інформацію про можливе порушення, або з'ясує, що рівень життя посадовця не відповідає задекларованому майну та доходам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати від фракції "Слуга народу" задекларували понад 1 млрд. грн. готівки.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, в електронній декларації, імовірно, занизив вартість придбаного ним будинку в 10 разів.

Колишнього першого заступника голови Держрибагентства запідозрили у недостовірному декларуванні – за даними НАБУ та САП він протягом трьох років приховував позичені кошти на суму 1,8 млн гривень.