Навіть в IT: у податковій розповіли про нововведення з касовими апаратами для ФОП

Користуватися касовими апаратами в Україні будуть зобов'язані навіть ті фізособи-підприємці, які не працюють з готівкою. Наприклад, співробітники IT-сфери.

Про це повідомив керівник Державної податкової служби України Сергій Верланов в ефірі "24 каналу". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Що стосується третьої групи: дійсно, на сьогоднішні, за тими нормами, які є у законі у разі перерахування з банківського рахунку на банківський рахунок треба застосовувати РРО (реєстратори розрахункових операцій – Ред.)", – сказав Верланов.

Раніше передбачалося, що РРО повинні будуть використовувати тільки ФОП, які працюють з готівкою.

За словами керівника ДПС, якщо підприємцю через термінал перевели якусь суму (наприклад, 1000 гривень), то цю операцію потрібно буде фіскалізувати. "Касовий чек випускається в електронній формі. Відправляти його нікуди не потрібно. Потрібно буде просто фіскалізувати цю операцію", – сказав Верланов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 19 квітня 2020 роки зміняться правила для бізнесу. Зокрема, ФОП, що використовують електронні касові апарати, будуть зобов'язані зберігати дані про продажі певний термін.

Нардеп від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Роксолана Підласий запевнила, що ФОП не постраждають від нововведень про касові апарати.

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