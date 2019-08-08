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"Наведе порядок": в НБУ оцінили запуск земельної реформи

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Банківська система України готова до роботи з ринком землі, який може стати відкритим уже в 2020 році.

Таку заяву в інтерв'ю Financial Observer зробив заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб. Вплив земельної реформи на банківську сферу він оцінив позитивно.

"Земля – це актив. Банківська система готова до роботи із землею. Для банківської системи ця реформа стане хорошим кроком, оскільки з'являється додатковий актив, який може виступати в якості застави по кредиту", – пояснив Сологуб.

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Ринок землі в Україні

Ринок землі в Україні

Колаж

Він додав, що нинішня ситуація із земельною реформою є "прикладом із підручника з мікроекономіки".

"Цей ринок уже існує. Однак цей ринок залишається в тіні. Ось чому ціни на землю викривлені. Реформа наведе порядок", – додав він.

Дмитро Сологуб

Дмитро Сологуб

Financial Observer

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, закони про ринок землі в країні можуть бути прийняті до кінця 2019 року. Такі плани є у ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України Олексія Гончарука.

У кінці липня заступник голови Офісу президента Гончарук повідомив, що зараз ведуться переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні. За його словами, "якщо цього не буде зроблено в поточному році, то в подальшому реалізувати це буде досить складно".

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Теми
Ринок землі в Україні Мораторій на продаж землі земельна реформа Банківська система
Місце
Україна
Теги
національний банк України ринок землі
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