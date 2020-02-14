Натякають на приєднання: Лукашенко розкрив нову тактику Путіна

У керівництві Росії натякають на новий варіант створення "союзної держави": там хочуть приєднати Білорусь в обмін на єдині ціни на енергоносії.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в п'ятницю, 14 лютого передає БЕЛТА. При цьому він переконаний, що "ні білоруський, ні російський народи ніколи не захочуть піти цим шляхом".

Звідки виникла ідея створення Союзної держави

Договір про створення Союзної держави був підписаний експрезидентом Росії Борисом Єльциним і президентом Білорусі Олександром Лукашенком у грудні 1999 року в Москві. Згідно з цією угодою, Росія і Білорусь створюють "наддержавні структури з поетапно організовуваним єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором".

Через 20 років такого тісного спільного розвитку привело до того, що в кінці 2018 року в Росії всерйоз заговорили про об'єднання двох держав у Союзну.

У вересні 2019 року прем'єр-міністри обох країн затвердили програму інтеграції двох країн. Було затверджено перелік дорожніх карт, яких у сумі виявилося 31, однак їх зміст не розкривається.

Уже в листопаді уряди Білорусі і Росії узгодили 16 дорожніх карт із 31, розроблених у рамках економічної інтеграції двох країн. До 20-річчя підписання угоди про "Союзну державу", сторони планували узгодити всі дорожні карти, однак після останньої зустрічі 20 грудня в Санкт-Петербурзі залишилося ще 3 блоки невирішених питань.

Союзна держава

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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