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14 лютого • оновлено в 12:21
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Натякають на приєднання: Лукашенко розкрив нову тактику Путіна

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У керівництві Росії натякають на новий варіант створення "союзної держави": там хочуть приєднати Білорусь в обмін на єдині ціни на енергоносії.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в п'ятницю, 14 лютого передає БЕЛТА. При цьому він переконаний, що "ні білоруський, ні російський народи ніколи не захочуть піти цим шляхом".

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Звідки виникла ідея створення Союзної держави

Договір про створення Союзної держави був підписаний експрезидентом Росії Борисом Єльциним і президентом Білорусі Олександром Лукашенком у грудні 1999 року в Москві. Згідно з цією угодою, Росія і Білорусь створюють "наддержавні структури з поетапно організовуваним єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором".

Через 20 років такого тісного спільного розвитку привело до того, що в кінці 2018 року в Росії всерйоз заговорили про об'єднання двох держав у Союзну.

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У вересні 2019 року прем'єр-міністри обох країн затвердили програму інтеграції двох країн. Було затверджено перелік дорожніх карт, яких у сумі виявилося 31, однак їх зміст не розкривається.

Уже в листопаді уряди Білорусі і Росії узгодили 16 дорожніх карт із 31, розроблених у рамках економічної інтеграції двох країн. До 20-річчя підписання угоди про "Союзну державу", сторони планували узгодити всі дорожні карти, однак після останньої зустрічі 20 грудня в Санкт-Петербурзі залишилося ще 3 блоки невирішених питань.

Союзна держава

Союзна держава

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Союзна держава
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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