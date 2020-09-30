Нацрада реформ підтримала проєкт законів щодо надракористувачів: Опімах указав на переваги

Гліб Іванов Ринки та компанії 12:02, 30.09.2020

На засіданні Нацради реформ у вівторок, 29 вересня, було підтримано проєкт законодавчих змін, покликаний фундаментально спростити роботу діючих та нових надрокористувачів.

Про це повідомив голова Державної служби геології та надр Роман Опімах на своїй сторінці в Facebook. За його словами, ключовим завданням ініціативи є дерегуляція дозвільної процедури та модернізація правил гри з метою залучення інвестицій, підвищення бізнес активності та створення нових робочих місць.

Опімах розповів, що дерегуляція передбачає:

  • залишити 1 дозвільний орган (замість 4);

  • залишити 1 дозвільний документ (замість 7);

  • прискорення погоджень до 2 місяців (замість 12).

Новели передбачають, зокрема:

  • використання сучасних, зручних цифрових рішень в регулюванні та мінімальний контакт з бюрократичним апаратом;

  • осучаснення та підвищення прозорості правил гри шляхом лібералізації обігу спецдозволів, стандартизації та автоматизації розрахунку вартості спецдозволів та геологічної інформації;

  • підтримку малого надрокористування – надання без аукціону власникам землі спецдозволи на користування місцевими корисними копалинами.

"Це є системною реформою, яка закладе міцний фундамент для подальшого оновлення "Конституції надрокористувача" – Кодексу про надра. Переконаний, що народні обранці фінально збалансують інтерес держави-бізнесу та зареєструють проєкт як пріоритетну законодавчу ініціативу. Питання урегулювання доступу надрокористувачів до земель також залишається у фокусі уваги, разом із запровадженням фіскального інструменту “use or drop“ для упередження появи сплячих ліцензій", – наголосив Опімах.

Roman Opimakh / Facebook
Roman Opimakh / Facebook
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Економіка Ринки та компанії

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