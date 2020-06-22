Націоналізацію ПриватБанку можуть скасувати: ЗМІ повідомили про відновлення справи у Конституційному суді

Конституційний суд повернувся до справи, результат якої може вплинути на ПриватБанк (Фото: колаж Обозревателя)

Конституційний суд України поновив справу, якою може визнати неконституційним закон про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Задоволення позову ставить під загрозу законність ухвалених Фондом рішень щодо ПриватБанку.

Про це з посиланням на лист глави ФГВФО Світлани Рекрут президенту України Володимиру Зеленському повідомив НВ. Бізнес. Вона попросила скликати Раду національної безпеки України через загрозу державного масштабу в економічній сфері.

Це справа була відкрита у квітні 2016 року, проте відтоді чотири роки пролежала без руху.

У листі стверджується, що "задоволення КСУ конституційного подання в повному обсязі миттєво виведе за межі правового поля весь інститут системи гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків".

У ФГВФО вважають, що наслідки використання такого прецеденту в конституційному поданні "матимуть катастрофічний характер як окремо для діяльності Фонду, Кабінету міністрів, Національного банку України та інших органів, так і для стабільності всієї фінансової системи України в цілому".

Зокрема:

унеможливить виведення неплатоспроможних банків з ринку і задоволення вимог вкладників та інших кредиторів таких банків;

скасує вимоги до пов'язаних із неплатоспроможними банками осіб щодо відшкодування збитків банку і його кредиторам;

унеможливить виконання Україною взятих на себе зобов'язань у рамках чинних міжнародних програм і меморандумів.

"Крім цього, важливим також є питання легітимності ухвалених Фондом рішень із дня ухвалення закону, зокрема щодо АТ КБ ПриватБанк", – наголошується у листі.

Лист голови ФГВФО до Зеленського через справу у Конституційному суді nv.ua

Лист голови ФГВФО до Зеленського через справу у Конституційному суді nv.ua

Лист голови ФГВФО до Зеленського через справу у Конституційному суді nv.ua

Лист голови ФГВФО до Зеленського через справу у Конституційному суді nv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд відхилив апеляцію Кабміну на рішення Печерського суду Києва від 9 лютого 2017 року, яка зобов'язувала ПриватБанк виконувати умови за депозитними договорами з офшорними компаніями братів Суркісів.

15 червня Велика палата Верховного суду частково задовольнила клопотання Нацбанку і Кабінету міністрів про зупинку справи сім'ї Суркісів проти ПриватБанку.