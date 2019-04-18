Націоналізація "Привату" визнана незаконною: що далі та як бути вкладникам

Суд першої інстанції визнав націоналізацію "ПриватБанку" незаконною, втім, це не означає, що фінустанова повернеться колишнім власникам — олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

Чому і чи є ризики для простих українців — у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

процедура повернення "ПриватБанку" практично неможлива;

якщо суди всіх інстанцій визнають, що банк націоналізували з порушеннями прав його власників, вони можуть отримати компенсацію;

простим українцям поки нічого не загрожує. Щоправда, у вкладників "Привату" немає 100-відсоткових гарантій від держави. Ухвалений Верховною Радою законопроект, що мав врегулювати це питання, досі не підписаний президентом Петром Порошенком.

Чи повернуть "Приват" колишнім власникам?

Це всього лише суд першої інстанції, і навіть після рішення будуть довгі місяці позовів, аж до Верховного Суду. Мінфін вже заявив про подачу апеляційної скарги.

Навіть якщо екс-власники виграють на всіх етапах, повернення банку малоймовірне.

"У нас немає процедури повернення активів після їхньої націоналізації. Я не зустрічав ще людини з експертного середовища, яка всерйоз би припускала, що банк можливо повернути. Тут питання в іншому: якщо процедура була порушена, наступний етап — через суд вимагати компенсації" — розповів OBOZREVATEL юрист Георгій Стець.

"ПриватБанк"

Економіст Олексій Кущ також вважає гіпотетичне повернення "ПриватБанку" колишнім власникам малоймовірним. По-перше, їм це не потрібно. Банк відчутно втратив за останні 3 роки з моменту націоналізації: кредитний портфель скоротився до 50 мільярдів гривень, а зобов'язання перед фізичними та юридичними особами перевищують 200 мільярдів. Єдиний елемент стабільності банку — 140 мільярдів гривень, які свого часу внесла держава.

"Програма максимум для колишніх власників — отримати компенсацію", — пояснив нам економіст.

"Мені незрозуміла позиція держави. Вони хочуть залишити собі "ПриватБанк"? Нехай залишають. Мені не потрібен "ПриватБанк". Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і нема питань", — сказав у інтерв'ю ЕП Коломойський.

До слова, в Національному банку також заявляють: зворотний відлік уже неможливий і ситуація вирішена. Більше того, мовляв, якби банк не націоналізували, його б треба було просто закрити.

"Рішення про націоналізацію "ПриватБанку" мало б бути ухвалене набагато раніше. На момент ухвалення цього рішення банк був з негативним капіталом і фактично без ліквідності. Тобто, це був неплатоспроможний банк. Зворотні відліки неможливі", — заявила в інтерв'ю НВ заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

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Чи можуть екс-власники отримати $2 млрд компенсації?

Наразі говорити про це рано. Найперше має бути ухвалення рішення всіх інстанцій про те, що в самій процедурі припустилися порушення. Вже потім у судовому порядку (або за домовленістю сторін) можуть розглядати рішення про будь-якої компенсації.

До речі, суди щодо "ПриватБанку" тривають по всьому світу: служителі Феміди у Великобританії, України та Швейцарії намагаються з'ясувати, чи були порушення з боку влади і чи винні екс-власники в нібито виведенні коштів.

Що буде з курсом і банками

Якщо колишні власники програють державі справу в судах вищої інстанції — на курс це ніяк не вплине. Аналогічний ефект буде і у випадку визнання націоналізації банку незаконною. Глобальних змін для економіки не очікується.

Як уже зазначено вище, банк власникам не особливо потрібен. Зараз за всі проблемні зобов'язання відповідає держава, у разі повернення відповідальність перейде на них.

Проблеми можуть чекати українців лише в тому разі, якщо, крім повернення банку, державі доведеться виплачувати і компенсацію. Однак цей сценарій практично нереальний.

Що з гарантіями вкладників?

Ще у 2016 році Верховна Рада ухвалила закон про додаткові гарантії вкладникам держбанків, зокрема "Привату".

"За" документ, автором якого виступив президент Петро Порошенко, проголосувало 276 народних депутатів. Згідно із ухваленим законом, держава бере на себе обов'язок з відшкодування 100% вкладів громадян в усіх держбанках.

Закон, по суті, був покликаний заспокоїти вкладників "ПриватБанку" після його націоналізації. Рада ухвалила документ наступного дня після його внесення — 20 грудня 2016 року, а вже за два дні він був підписаний головою парламенту Андрієм Парубієм і поданий на підпис президенту, який, втім, проігнорував власну ініціативу.

Згідно з Конституцією, Петро Порошенко зобов'язаний був підписати закон або повернути його до Ради зі своїми пропозиціями для повторного розгляду протягом 15 днів після отримання. Однак він не зробив ні того, ні іншого.

14 травня 2018 року на запитання журналістів про причини порушення встановлених Основним законом термінів, Порошенко відповів, що підпише цей закон.

Петро Порошенко

"Ми намагалися ретельно прорахувати, які можливі ризики є в разі підписання і введення в дію закону про гарантування вкладів "ПриватБанку". Закон буде підписаний. Вето я застосовувати не буду і вкладникам нічого не загрожує", — запевнив Порошенко.

Проте закон він так і не підписав.

Проте представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Вадим Денисенко вже заявив, що українцям не слід панікувати у зв’язку із судовим рішення – кошти громадян перебувають під захистом держави.

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