Продавали з націнкою в рази: як "Епіцентр К" озолотився за допомогою Тимошенка і Баума

"Епіцентр К" Олександра Гереги на "гуманітарному вантажі" з Китаю, який за допомогою заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка ввезли без сплати ПДВ в Україну, міг заробити мільйони гривень. "Гуманітарку" продавали не тільки державним підприємствам, органам влади, комерційним структурам, але навіть лікарням.

OBOZREVATEL знайшов десятки тендерів на поставки медичних масок та інших засобів захисту, єдиним учасником яких був "Епіцентр К", і проаналізував ціни, за якими він збував продукцію.

Чи мав Кирило Тимошенко, який разом із бізнесменом Борисом Баумом організовував перельоти, особисту фінансову зацікавленість – питання відкрите. Однак можна сміливо стверджувати: на "гуманітарці" непогано заробляють. І зараз ми розповімо, як.

Головне:

"Епіцентр К" продав засоби медичного захисту державним органам і компаніям та навіть лікарням, тоді як Тимошенко розповідав про "гуманітарну допомогу";

за попередніми підрахунками, націнка на медичні товари у "Епіцентру К" могла досягати 460%;

конкуренції в "Епіцентру К" фактично не було: вони за допомогою Офісу президента отримали особливу можливість завезти в розпал карантину товари безпосередньо з Китаю і в цьому, ймовірно, полягала операція "Баум";

за даними журналістів, ПДВ за ввезений товар не сплачувався, що фактично можна було організувати тільки видаючи комерційний вантаж за гуманітарний.

в усьому світі гуманітарний вантаж ввозиться за нульовою ставкою, але чому комерційний вантаж був позбавлений сплати ПДВ – не зрозуміло, тим більше, що потім він продавався в роздрібній мережі зі сплатою всіх податків;

Лікарні та держкомпанії закупили у "Епіцентру К" масок на десятки мільйонів

У своєму інтерв'ю Кирило Тимошенко стверджував, що "Епіцентр К" сам оплатив і літак, і вантаж. Мовляв, президент зустрічав вантаж із гордості за українську компанію, а частину вони "передали в лікарні по всій країні". "Ми дізналися про те, що одна з приватних компаній, "Епіцентр", замовляє літак "Мрія" у державного підприємства "Антонов" і хоче привезти для себе комерційний вантаж. Але з тим, що вони везуть комерційний вантаж – це маски, окуляри, костюми захисту – частину, фактично більше, ніж третину цього вантажу, вони передають у лікарні по всій країні", – заявив Тимошенко в ефірі телеканалу ICTV.

Хоча при цьому, коли вантаж "Епіцентру К" надійшов в Україну, пресслужба Офісу президента заявила, що доправили "гуманітарку".

Але, як вдалося з'ясувати OBOZREVATEL, принаймні частина лікарень не просто "отримували" медичні засоби захисту від "Епіцентру К", а платили за них величезні суми. Наприклад, Маріупольська міська лікарня швидкої допомоги заплатила компанії понад мільйон гривень.

За ці гроші купили 1100 одноразових медичних костюмів. За кожен лікарня віддала 849 бюджетних грн. Що цікаво, "ексклюзивні" одноразові медичні костюми на сайті "Епіцентр К" подаються за ціною в 799 грн. Тобто переплата за кожен костюм склала 50 грн. А за 1100 штук – це вже "зайві" 55 тис. грн. І це лише одна лікарня (!).

Медичні одноразові костюми в Китаї можна купити всього за 184 грн! Тобто націнка на кожному костюмі становить 461%! При цьому з урахуванням, що доставка кілограма вантажу коштує близько $6, націнка може скласти всього 5-10%.

І це тільки найбільші лоти. Всього, за попередніми розрахунками, "Епіцентр К" продав засоби захисту майже на 19 млн грн. Частина закупівель відбувалася без тендерів, комерційні структури купували безпосередньо.

Ще трохи про ціни

Медичні маски "Епіцентр К" продавали держпідприємствам і органам влади за ціною 15,88 грн за штуку, як видно з опублікованих вище документів. Зараз на сайті компанії такі самі маски можна купити вже за ціною в 11 грн/штука (акція).

Для прикладу, "Укргазвидобування" купило маски у компанії Гереги на 12,4 млн грн. Якби вони купували зараз по акції, могли б заощадити 3,9 млн грн. А на китайському сайті Alibaba такі самі тришарові маски продають за ціною 6,7 грн за штуку. Економія, якщо купувати безпосередньо у Китаї, могла б скласти 7,2 млн грн!

Гуманітарною допомогою такі поставки назвати важко. Це бізнес на коронавірусі, який вдалося реалізувати за підтримки держави. Головне запитання – чому саме "Епіцентр К" отримав таку можливість? Наприклад, державна компанія "Нафтогаз" також організовувала рейси. Ця компанія належить державі, а левова частка її доходів перераховується до бюджету у вигляді дивідендів. Чому б спочатку не організувати поставки через держкомпанію і без великих націнок?

А тепер слідкуйте за тонкістю гри. Пункт перший – за даними журналістів-розслідувачів, літак можуть замовити тільки через Бориса Баума. Фактично відбулася монополізація каналу доставки, ще є зниження оподаткування на комерційні вантажі. Судячи з усього, "наваром" пан Герега мав із кимось поділитися. Ми не знаємо і не можемо стверджувати, з ким він ділився. Але добре знаємо, хто причетний до організації "гуманітарки".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал