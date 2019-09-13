Нацбанк провів зустріч із МВФ: з'явилися нові подробиці про допомогу Україні

Національний банк України і Міжнародний валютний фонд почали роботу над новою програмою співпраці.

У четвер пройшла перша зустріч глави НБУ Якова Смолія та його першої заступниці Катерини Рожкової з представниками місії МВФ на чолі з Роном ван Роденом. Про це повідомила пресслужба НБУ на сторінці у Facebook.

Глава НБУ сказав, що співпраця з МВФ є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності в Україні.

"Насамперед тому, що це запорука подальшого здійснення реформ у країні, без яких неможливе довгострокове зростання української економіки. Також вона відкриває Україні доступ до офіційного і приватного фінансування (тобто, Україна зможе отримувати валюту як за кредитними програмами, так і продаючи іноземцями свої ОВДП. – Ред.)", – повідомили в пресслужбі.

За прогнозами Нацбанку України, угода про нову програму розширеного фінансування з МВФ – терміном на 3-4 роки й обсягом від $5 млрд до $10 млрд – може бути досягнуто до кінця цього року, що дозволить до січня отримати перший транш за нею в розмірі майже $2 млрд.

ua.racurs.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом у четвер, 12 вересня, розпочала роботу в Україні.

Новий Кабінет міністрів планує завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом після виконання умов програми кредитування. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Україна остаточно розрахувалася з МВФ за програмою stand-by, розпочатої у 2014 році. Як повідомили в Нацбанку, фінальні платежі становили в цілому $156 млн у доларовому еквіваленті.

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