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13 вересня • оновлено в 12:24
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Нацбанк провів зустріч із МВФ: з'явилися нові подробиці про допомогу Україні

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Національний банк України і Міжнародний валютний фонд почали роботу над новою програмою співпраці.

У четвер пройшла перша зустріч глави НБУ Якова Смолія та його першої заступниці Катерини Рожкової з представниками місії МВФ на чолі з Роном ван Роденом. Про це повідомила пресслужба НБУ на сторінці у Facebook.

Глава НБУ сказав, що співпраця з МВФ є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності в Україні.

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"Насамперед тому, що це запорука подальшого здійснення реформ у країні, без яких неможливе довгострокове зростання української економіки. Також вона відкриває Україні доступ до офіційного і приватного фінансування (тобто, Україна зможе отримувати валюту як за кредитними програмами, так і продаючи іноземцями свої ОВДП. – Ред.)", – повідомили в пресслужбі.

За прогнозами Нацбанку України, угода про нову програму розширеного фінансування з МВФ – терміном на 3-4 роки й обсягом від $5 млрд до $10 млрд – може бути досягнуто до кінця цього року, що дозволить до січня отримати перший транш за нею в розмірі майже $2 млрд.

Нацбанк провів зустріч із МВФ: з'явилися нові подробиці про допомогу Україні

ua.racurs.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом у четвер, 12 вересня, розпочала роботу в Україні.

Новий Кабінет міністрів планує завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом після виконання умов програми кредитування. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Україна остаточно розрахувалася з МВФ за програмою stand-by, розпочатої у 2014 році. Як повідомили в Нацбанку, фінальні платежі становили в цілому $156 млн у доларовому еквіваленті.

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Тема
Макрофінансова допомога Україні
Особи
Яків Смолій Катерина Рожкова
Місце
Україна
Теги
МВФ національний банк України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
МВФ выгодно давать кредиты Украине тому как эти деньги разворовывают и они так или иначе возвращаются в экономику запада и вряд ли при Зе что то поменяется.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Очень хорошая информация - лично для меня, поскольку Украина набирает все больше и больше кредитов, то есть вероятность, что все меньше и меньше будет желания у моей страны - России, "бросаться" на спасение этой страны от полного разорения и кабалы. И это ХОРОШО лично для меня - значит бюджетные средства пойдут внутрь страны, а не на разбазаривания по окружающему миру..
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Эта музыка МВФ, для Украины будет вечной если, заменят нерабам батарейки!!!
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