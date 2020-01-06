Наслідки газової угоди України з Росією: американські санкції виявляться марними

Закон США про захист енергетичної безпеки Європи (санкції під авторством сенатора Теда Круза) в результаті підписаних між Україною та Росією газових угод виявився марним.
Про це йдеться в публікації американського фінансово-економічного журналу Forbes. Угода між "Нафтогазом", державною "Оператором газотранспортної системи України" (ОГТСУ) і "Газпромом" містять низку домовленостей, які зроблять Україну транзитним ринком російського газу на наступні чотири роки.
І цей газ потече в Європу. Таким чином, звернені до європейців заклики не купувати російський газ, бо це дозволяє Кремлю збільшувати його доходи, будуть рівносильні спробам відібрати в України 10%.
Боротьба з Росією за збільшення обсягів транзиту газу в нових угодах проходила в кілька етапів
Всі санкції та погрози санкцій проти російських нафтогазових інтересів пояснюються різким погіршенням у відносинах між Києвом і Москвою, що почалось з Революції Гідності 2014 року, яку Вашингтон повністю підтримав, йдеться в публікації.
"Газпрому" потрібна була угода, яку б протиставили Вашингтону, який намагається налякати його європейських партнерів і змусити їх відмовитися від ідеї використання "Північного потоку-2". До консорціуму, якому належить "Північний потік-2", входять французька компанія Engie і британська компанія Royal Dutch Shell", – йдеться в публікації.
Поки неясно, наскільки серйозну роль в укладанні цієї угоди зіграли канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрона, пише Forbes. На початку грудня вони зустрілися з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським у Парижі.
"Росія – головний конкурент для експорту американського СПГ в Китай і Європу. США заявляють, що надмірна залежність Європи від російського природного газу несе в собі величезний ризик. Америка стверджує, що Європа повинна диверсифікувати джерела газових поставок", – пише журналіст видання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Він буде діяти п'ять років із можливістю продовження ще на 10 років.
Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".
Йдеться про врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд.
Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" порівняно з відмовою від подальших претензій.
Пізніше російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають найкращим із можливих результатом.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.
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