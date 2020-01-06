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6 січня • оновлено в 16:17
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Наслідки газової угоди України з Росією: американські санкції виявляться марними

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Закон США про захист енергетичної безпеки Європи (санкції під авторством сенатора Теда Круза) в результаті підписаних між Україною та Росією газових угод виявився марним.

Про це йдеться в публікації американського фінансово-економічного журналу Forbes. Угода між "Нафтогазом", державною "Оператором газотранспортної системи України" (ОГТСУ) і "Газпромом" містять низку домовленостей, які зроблять Україну транзитним ринком російського газу на наступні чотири роки.

І цей газ потече в Європу. Таким чином, звернені до європейців заклики не купувати російський газ, бо це дозволяє Кремлю збільшувати його доходи, будуть рівносильні спробам відібрати в України 10%.

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Всі санкції та погрози санкцій проти російських нафтогазових інтересів пояснюються різким погіршенням у відносинах між Києвом і Москвою, що почалось з Революції Гідності 2014 року, яку Вашингтон повністю підтримав, йдеться в публікації.

"Газпрому" потрібна була угода, яку б протиставили Вашингтону, який намагається налякати його європейських партнерів і змусити їх відмовитися від ідеї використання "Північного потоку-2". До консорціуму, якому належить "Північний потік-2", входять французька компанія Engie і британська компанія Royal Dutch Shell", – йдеться в публікації.

Поки неясно, наскільки серйозну роль в укладанні цієї угоди зіграли канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрона, пише Forbes. На початку грудня вони зустрілися з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським у Парижі.

"Росія – головний конкурент для експорту американського СПГ в Китай і Європу. США заявляють, що надмірна залежність Європи від російського природного газу несе в собі величезний ризик. Америка стверджує, що Європа повинна диверсифікувати джерела газових поставок", – пише журналіст видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
ринок газу
Місце
Україна
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" газ
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Вроде, настаивали, чтобы через Украину транзит не прекращался, а на деле надеялись, что этот контракт не состоится? )))
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ахаха, свинопасы укусили хозяев за дyпy. За это их будут пороть на конюшне.
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филя филя
филя филя
упоротые теперь вы с нами на одной стороне а пендосы на другой. как вам такой расклад?))
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3
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